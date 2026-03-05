Kattya González lleva su caso a la CIDH y analiza acudir a la Corte Interamericana

El próximo lunes 9 de marzo, a las 17:00 (hora paraguaya), en el marco del 195° Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se celebra en Guatemala, se realizará una audiencia pública telemática sobre violencia política contra las mujeres en América Latina.

En dicha audiencia, el caso de la exsenadora Kattya González será presentado junto con otros dos de violencia contra mujeres políticas de países de la región.

La audiencia fue solicitada por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) y la CIDH concedió el pedido.

“Para el Centro de Documentación y Estudios, la audiencia se da en un momento clave, pues, además de la relevancia del caso de la legisladora, Paraguay está atravesando un año electoral en el que muchas mujeres pugnarán por cargos municipales”, expresa el comunicado en conjunto entre CLADEM y el Centro de Documentación y Estudios (CDE), una organización nacional.

Kattya González expondrá su situación jurídica

González también tendrá oportunidad de exponer sus argumentos y situación jurídica actual. Desde hace dos años, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de nuestro país sigue sin definir la acción de inconstitucionalidad que planteó ante su destitución del Senado.

La exsenadora apuntó esta mañana que “los derechos políticos de las mujeres no son solo una moda”, durante una conferencia de prensa realizada en el Congreso, en la que estuvo acompañada de legisladores de la oposición.

“El lunes, junto con muchas mujeres, vamos a estar diciendo que no nos callamos, que no nos van a callar y que la política como la sociedad es un lugar mejor si las mujeres podemos ejercer el rol de representación política para el cual nos eligieron”, agregó.

Denuncia “cancelación política”

González resaltó que no se debe aceptar como sociedad la “cancelación política”, de la que denunció es víctima, haciendo alusión al cartismo que impulsó su destitución del Senado.

“No tenemos que normalizar las cosas, no es normal la cancelación política, la violencia en redes sociales, la farsa y la manipulación grosera de las mayorías para poder cancelar, matar, silenciar, excluir y adoctrinar no solo a las mujeres, sino quienes llevamos desde el Congreso la voz de un grupo de ciudadanos que nos eligió para ser oposición”, expresó.

Analiza acudir a la Corte Interamericana

A la vez, apuntó que está analizando junto con su equipo político presentar su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), ante el lento avance de su pedido de inconstitucionalidad en el Poder Judicial paraguayo.

Acotó que “muy pronto van a tener novedades en ese sentido”.