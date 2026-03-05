López Moreira cuestiona trabas económicas para denunciar a jueces ante el JEM

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados inició de oficio una investigación contra la jueza Karen González por su postulación como miembro suplente para el Consejo de la Magistratura (CM), en representación de las universidades nacionales debido a una aparente inconstitucionalidad.

El pasado 13 de julio del 2025, el abogado Federico Campos López Moreira denunció a la mencionada jueza ante la Superintendencia de la Corte, por mal desempeño y tráfico de influencias, por candidatarse como miembro suplente del Consejo de la Magistratura.

Karen González Orrego, esposa de Jorge Bogarín Alfonso, designado como “significativamente corrupto” por el Gobierno de los Estados Unidos, presentó en sus redes sociales su candidatura para el periodo 2025-2028, en representación del estamento docente de las universidades públicas.

Cuando fue consultado el motivo por el cual el Jurado indica que lo tienen como desistido de su acusación, el abogado señaló: “El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado, que en su mayoría es de rango político, se agarran de algo que se llama no reuniste los requisitos para ser denunciante”.

“Inventan una cuestión que yo, Federico Campos López Moreira, tengo que poner en garantía mi estacia y mis dos autos eléctricos, por si pierdo yo la denuncia que le hago a la jueza”, amplió su explicación.

En este caso, menciona que lo que se deja ver es que si un ciudadano quiere denunciar a un juez, tiene que tener plata. “Eso es inconstitucional. La Constitución establece que el acceso a la justicia, incluido denunciar a un juez o un fiscal, tiene una obstrucción, que es tener la garantía de vida”.

“Hicieron como que no escucharon, pero por lo menos deciden llevar adelante el juicio contra la señora. Yo me ratifico en mi denuncia, pero quería estar sentado ahí”, apuntó el abogado.

Vamos a festejar que se le va a enjuiciar, pero vamos a controlar, porque no va a haber paz en el Paraguay si no hay jueces que cumplan la ley", finalizó.