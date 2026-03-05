Patria Querida tiene cinco candidatos a concejales en Asunción y tres van por el rekutu

Según el comunicado de PPQ, los candidatos son ⁠Álvaro Grau, actual concejal de Asunción a quien atribuyen ser el principal impulsor y responsable del proceso de destitución del acusado exintendente capitalino Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC).

Lea más: Soledad Núñez, precandidata a la intendencia, recibe el apoyo de Patria Querida en Asunción

Le sigue ⁠Jazmín Galeano, actual concejala municipal quien ingresó a la Junta en 2021 por el Partido Encuentro Nacional (PEN), activista por el bienestar animal y contralora de la gestión municipal.

⁠Pablo Callizo, actual concejal, referente en propuestas de transporte público y planificación urbana y uno de los principales críticos de la gestión municipal del cartista Nenecho Rodríguez.

⁠Ingrid Noguera, periodista y activista del deporte, expareja del exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional Camilo Soares (2008-2010).

Completa la lista ⁠Sebastián Garay, líder universitario y presidente del Equipo Joven de Patria Querida.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La actual concejala de Asunción por PPQ, Paulina Serrano, no integra la lista de candidatos a concejales.

PPQ presentará candidaturas en más de 60 distritos a nivel nacional de los 263 municipios existentes, en su mayoría a través de alianzas.

Internas

La agrupación informó que los cinco candidatos participarán en las elecciones internas del próximo 7 de junio de 2026, instancia en la que se definirá el orden de los lugares que ocuparán dentro de la lista de la alianza “Unidos por Asunción”, que competirá en las elecciones municipales del 4 de octubre próximo.

Actualmente, Patria Querida cuenta con cuatro concejales en la Junta Municipal de Asunción, siendo el único partido del tercer espacio con representación en el legislativo municipal de la Capital.

Asimismo, el partido Patria Querida y la Alianza “Unidos por Asunción” respaldan la candidatura de Soledad Núñez a la Intendencia de Asunción, quien a su vez inscribió esta semana su candidatura por Patria Querida para formalizar su participación en las elecciones municipales de octubre y enfrentar a la ANR.