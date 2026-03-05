Sindicatos de ANDE en guerra contra Gobierno de “m…” de Peña

Al menos seis gremios y sindicatos ligados a la ANDE se despacharon hoy contra el Gobierno en una audiencia pública sobre los Decretos Nº 5306 y 5307, en la cual se analizó el “impacto de las tarifas preferenciales para electrointensivas en la sostenibilidad financiera y tarifaria de la ANDE”. Con esos documentos pretenden otorgar tarifas subsidiadas a empresas internacionales, poniendo en riesgo a la propia ANDE, aseguran.

Lea más: La implementación de los decretos eléctricos 5306 y 5307, en pausa, por ahora

De manera unánime y a través de un comunicado final exigieron la derogación de esos decretos “por estimar que su vigencia podría comprometer la autonomía, sostenibilidad financiera y estabilidad tarifaria de la ANDE” y atentar incluso contra los intereses del país.

“En 1997 ingresé como funcionaria de la ANDE (...). Quiero decirles con mucho pesar que nunca me tocó un gobierno tan de mierda como este”, dijo Reina Hermosilla, delegada de la base Capiatá de la ANDE.

Varios técnicos más de la ANDE despotricaron contra el presidente de la República, Santiago Peña (ANR-HC), y contra el jefe de la institución estatal de electricidad, Félix Sosa, quien les hizo el vacío y envió solo a su asesor jurídico Nelson Medina.

De persistir el Gobierno con estos decretos, tomarán medidas que van desde la huelga general hasta denuncias penales contra autoridades y una eventual acción de inconstitucionalidad, anunciaron.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Si no nos escuchan nos van a encontrar en la calle. Recuerdo esta frase: Marito desastre decían, pero para mí que este gobierno lo que es un desastre (...) El pueblo le dio la confianza y hoy le retira de vuelta... en las calles nadie quiere saber nada de este Gobierno”, exclamó Jorge Lotero, de Sitrande.

Con fuertes fundamentos técnicos explicaron que estas tarifas privilegiadas que pretende dar el Gobierno a empresas de gran consumo de energía no solo son inconstitucionales sino que también buscan primero aniquilar a la ANDE para privatizarla.

En tal sentido, entre otros, el consultor externo de la Comisión de Entes Binacionales, asesor Germán Escauriza, leyó un dictamen jurídico en el que señalan que con esta tarifa privilegiada el Gobierno violaría el artículo 112 de la Carta Magna “del dominio del Estado”.

Las facultades presidenciales “no le otorgan atribuciones al presidente para violar los demás artículos de la Constitución Nacional, y el principal artículo que fue violado es el 112, donde la última parte dice: ‘La ley regulará el régimen económico que contemple los intereses del Estado’ y ambos decretos no contemplan los intereses del Estado”, refirió Escauriza.

Agregó algo aún más grave, que para estas empresas transnacionales dan una tarifa a pérdida para la ANDE mientras que a los paraguayos les suben el precio para solventar presuntos negociados como el de US$ 32 millones de los “pupitres chinos”.

“En vez de bajar el precio de la contratación de potencia (este Gobierno) subió el precio para poder comprar “pupitres de oro” y ANDE tiene que cubrir el costo. Eso, señores, es una barbaridad, es un asco, es insostenible lo que está haciendo este Gobierno”, dijo.

Por su parte, Ángel Ferreira, de Sitrande, remarcó que la ANDE “antes se denominaba el buque insignia, hoy a lo mejor es la canoa de esas que traen mercaderías (de contrabando) en la frontera” y que el Gobierno busca la privatización.

Decretos “diseñados para la coima”, acusan

Durante la audiencia pública en el Congreso, el diputado Raúl Benítez (independiente) acusó que “estos decretos (Nº 5306 y 5307) están diseñados para la coima”, para favorecer a un par de ministros.

El legislador fundamentó esta acusación basado en que a propósito se excluyen los criterios técnicos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para fijar la tarifa de la energía y depositan todo el poder de decisión en un par de ministros del Poder Ejecutivo.

“La concepción de la idea nunca fue traer estas industrias para poder sustentar o dar sostenibilidad a la ANDE. Viendo como se redactaron estos decretos, están sustentados en la coima y la recaudación por fuera de las arcas estatales, por eso se deja fuera de forma arbitraria la decisión de quienes pueden acceder a esta tarifa preferencial, que prefiero decirle tarifa corrupta, porque es eso”, aseguró.

Sin embargo, Benítez refirió que lo más grave es que esta tarifa subsidiada hará aumentar aún más el déficit de la ANDE, que ya ahora se cae a pedazos por falta de inversión de este mismo Gobierno y condena el futuro del país.

Vaciamiento de US$ 2.000 millones, alertan

El ingeniero Ricardo Canese (Frente Guasu) se explayó sobre el impacto que generarán estas tarifas decretadas por el Ejecutivo, empezando con un “brutal vaciamiento” de inversión de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y, peor aún, la reducción dramática del margen de autonomía eléctrica.

Canese expuso, en base a propios datos del Gobierno, que de los beneficios netos de la renta eléctrica, que son de unos US$ 1.250 millones, la inversión en el sector eléctrico es cero.

“Se está matando nuestras gallinas de los huevos de oro, que son ANDE e Itaipú”, dijo Canese, incluyendo a la binacional, ya que también se generan pérdidas mediante la tarifa “alta e ilegal de Itaipú”. Sumado además el subsidio a criptominerías, el vaciamiento por año de la ANDE ascendería a US$ 2.033 millones, dijo.

También se acelerará el déficit de energía en el país. “Este irresponsable que gobierna el país y la ANDE (Santiago Peña) nos hizo perder 9 años de autonomía hidroeléctrica, eso es un crimen de lesa humanidad contra los intereses del país. En 2030 va a terminar la energía eléctrica”, dijo.