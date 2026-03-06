Exclusión de Acosta genera quiebre en el “Nuevo Liberalismo” entre Buzarquis y Estigarribia

La exclusión del exdiputado Edgar Acosta, herido de gravedad durante el 31M de 2017 por defender la democracia, ya le costó un roce con el clan Buzarquis al gobernador de Central, líder del Movimiento “Nuevo Liberalismo” y aspirante presidencial del 2028, Ricardo Estigarribia.

Dicha exclusión sigue bajo estudio del Tribunal Electoral Independiente (TEI) con miras a la renovación de autoridades partidarias del 7 de junio.

El senador Salyn Buzarquis exigió al TEI que Acosta sea repuesto en la lista de 30 candidatos del Directorio del “Nuevo Liberalismo”. Esto genera un quiebre en este equipo ya que el diputado Antonio Buzarquis, hermano de Salyn, es dupla de Alcides Riveros, candidato a presidir el PLRA, en las elecciones que se realizarán el domingo 7 de junio en coincidencia con las internas municipales.

“Exigimos respeto a la institucionalidad del PLRA. No aceptamos sustituciones ilegales de candidatos. Lo ocurrido con Edgar Acosta es un atropello a la legalidad, al estatuto partidario y a los valores democráticos de liberalismo”, aseveró en redes sociales.

“Pedimos al TEI que actúe conforme a derecho y restituya la legalidad del proceso. No habrá silencio Cómplice”, sentenció.

El pedido fue remitido por Buzarquis y otros candidatos al Tribunal Electoral Independiente (TEI), órgano cuyo titular es Gustavo Bernal.

Firmaban el documento ocho de los 30 candidatos a miembros del Directorio por el Nuevo Liberalismo: Horacio Carísimo, Daniel Rojas, Oscar Rotela, Fabio Almada, Fabiola Galeano, Holder Kennedy, Gustavo Cano y Sonia Medina.

Trasfondo

Edgar Acosta había declarado a ABC que el gobernador Estigarribia supuestamente ordenó sacarlo de la lista de candidatos y reemplazarlo por Osvaldo Gómez en represalia por haber sido su contrincante en la interna para la gobernación de Central en 2023 y por haber integrado el gabinete del destituido intendente de Ciudad del Este, el imputado Miguel Prieto (Yo Creo), presidenciable del 2028.