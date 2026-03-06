Fiscalía debe investigar a todas las autoridades del IPS, no solo al exdirector jurídico, dice Filizzola

Filizzola sostuvo que la renuncia al cargo o un sumario administrativo interno en el IPS no subsana que el exdirector jurídico haya tenido vía libre al uso discrecional del rubro “gastos judiciales” o dictaminado millonarios desembolsos a proveedores mediante “acuerdos extrajudiciales” por US$ 27 millones, además de su crecimiento patrimonial de 215% en 15 meses.

Lea más: “Jose’i” González renunció como director jurídico del IPS

“Hay que investigar quiénes lo apoyaron, quiénes dejaron una expresa reserva, quiénes no lo hicieron, quiénes trabajaron con él, cuáles fueron los otros abogados que cobraron, cuál es la justificación de haber triplicado la nómina de abogados externos, por qué se usó ese dinero irregularmente. Ese dinero de honorarios se usó de una manera irregular”, aseveró el legislador.

Filizzola recordó que, según la ley, un abogado particular, a una persona particular, le puede regular honorarios, pero en el caso del Estado y las entidades públicas “no se puede”.

“La renuncia no soluciona, aparentemente va a seguir siendo funcionario del IPS”, lamentó.