Iramain exige la expulsión de Erico Galeano: “Es hora de lavar la cara del Congreso”

El senador Ignacio Iramain sostuvo que si Erico Galeano, quien fue condenado a 13 años de cárcel por lavado de dinero y asociación criminal vinculada a A Ultranza, no renuncia, el cartismo tiene la obligación de pedir su expulsión.

Y si ellos no lo hacen, la oposición tiene la obligación moral de solicitar su perdida de investidura.

“Naturalmente, lo que corresponde es la renuncia por parte de Erico Galeano. Pero como acá eso es imposible, porque jamás se respetó el código de ética que tiene el Congreso, ni prevé una expulsión sino una simple amonestación, entonces, corresponde la pérdida de investidura”, manifestó el legislador.

Luego remarcó que esto lo deberían promover los propios colorados por haber protegido durante mucho tiempo este esquema criminal en el cual un legislador de la República está implicado.

Ante la consulta de si se están demorando demasiado en tomar una decisión, remarcó: “Nunca tuvieron el coraje para tomar una decisión de esta naturaleza y les está haciendo muy difícil porque muchos colorados están involucrados y muchas cosas se pueden ventilar. Entonces, es mucho el temor que tienen para tomar esta decisión".

A seguido indicó que en caso contrario, la oposición tendrá que hacer el pedido para dejar constancia que lo han hecho, atendiendo que no tendrán los números suficientes como oposición. “Eso servirá para por lo menos lavar la cara de la vergüenza en la que se ha convertido el Congreso”.

Para finalizar, Iramain se refirió a la imagen del Congreso: “Hay muchos delitos parlamentarios que enchastran la imagen del Congreso y no se hace absolutamente nada. El pacto de impunidad que existe con el Poder Judicial es absoluto".