Condenaron a Erico Galeano, pero sigue libre: abogado explica por qué no se puede disponer su prisión

El senador colorado excartista Erico Galeano Segovia fue condenado ayer a 13 años de cárcel por un Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, tras declararse probados los hechos de lavado de activos y asociación criminal, que se desprendieron de la causa A Ultranza Py.

Los jueces resolvieron mantener la libertad ambulatoria del legislador, lo cual fue cuestionado desde diversos sectores.

Sin embargo, el abogado Osvaldo Granada evaluó de forma positiva que el Tribunal de Sentencia no haya dictado medidas sustitutivas al condenado senador y haya decidido mantenerlo en libertad.

Abogado valora decisión del Tribunal

Afirmó que si se le otorga una medida alternativa, el legislador pasará toda su condena en su casa y va a dilatar su causa con chicanas hasta que prescriba la pena.

Sin embargo, si se le mantiene en libertad, una vez firme y ejecutoriada la condena, el senador deberá cumplir toda la pena —los 13 años— en prisión.

“Andás en libertad, pero cuando salga la condena, vas a pasar la totalidad de la pena en la penitenciaría”, mencionó.

Por qué no puede dictarse prisión preventiva aún

Granada explicó que el Tribunal no puede dictar todavía la prisión preventiva, a pesar de la sentencia, debido a que la misma aún no está firme y ejecutoriada.

“Al no estar la condena firme y ejecutoriada, no se puede disponer aún la prisión”, indicó.

Por otro lado, mencionó que si el Poder Legislativo ya le quitó los fueros al senador, el mismo perdió toda la jurisdicción sobre Galeano.