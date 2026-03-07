Erico Galeano debería renunciar, dice senadora Ovelar

La senadora Blanca Ovelar (ANR- Independiente) indicó que la salida más fácil para la Cámara de Senadores es que Erico Galeano (excartista) presente su renuncia a su banca.

“Es un senador de la nación electo y ahora tiene esta situación, que era luego una sospecha inicial muy fuerte. Es una situación incómoda”, dijo la senadora Ovelar en ABC Cardinal.

Manifestó que como colega no tuvo mucho relacionamiento con Erico Galeano debido a que es una persona que no se integra y habla poco.

“Se integró muy poco en el Senado, solo intercambiamos un saludo, es un hombre bastante callado (...) Se tiene que tomar las medidas que se debe tomar, no hay vueltas que dar”, puntualizó con respecto a la pérdida de investidura en el Senado.

Blanca Ovelar dijo que en el caso existe una cuestión legal, y otra política, y cree que el condenado Galeano debe iniciar el trámite de su salida del Senado.

“Espero que Erico Galeano presente su renuncia y así nos evita abordar el tema de la pérdida de investidura Es sumamente incómodo, pero se debe tratar”, puntualizó.