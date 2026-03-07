La presidenciable Lilian Samaniego presenta candidatos municipales

El principal precandidato del movimiento es el senador Arnaldo Samaniego, quien busca un segundo periodo en la intendencia de Asunción por la disidencia colorada. No obstante, su rival para la interna, el diputado Dani Centurión (ANR, Añetete), lo acusó de ser un falso disidente que cuyo sector hace negocios “bajo la mesa” con el cartismo.

Lea más: Lilian Samaniego anuncia su candidatura a la Presidencia

Anoche Samaniego llegó al acto acompañada por su madre Elisa González y adherentes mientras los animadores la presentaba como la expresidenta de la ANR quien sacó al partido de la llanura.

Lilian Samaniego, y su consigna de ser la “Ambulancia Republicana” ya había lanzado oficialmente su candidatura a la Presidencia de la República el 16 de diciembre último.

“Voy a ser la primera mujer presidenta de la República del Paraguay, porque Dios así lo va a permitir. Mi objetivo es el país, (pero) hay un paso más que tengo que luchar: ser la candidata de todos los colorados y las coloradas. Por eso estoy aquí”, había expresado la legisladora en diciembre.

También fue crítica con el gobierno de turno y dijo haber escuchado las penurias, angustias y desesperanzas de la población. “Les puedo asegurar que el bienestar no llega a las familias paraguayas”, sostuvo en ese entonces.