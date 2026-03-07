Política
07 de marzo de 2026 - 15:52

Peña suscribe la creación de la “Coalición Anticarteles de las Américas”, liderada por Trump

Fotografía cedida por la Presidencia de Paraguay que muestra a su mandatario Santiago Peña (i), saludando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este sábado, en Miami (EE.UU.).
El presidente Santiago Peña participó este sábado de la cumbre “Escudo de las Américas”, convocada por el presidente estadounidense, Donald Trump. En la ocasión, suscribió la creación de la “Coalición Anticarteles de las Américas”, junto con una docena de líderes de derecha.

Por ABC Color

La Presidencia de la República confirmó a través de sus redes que Santiago Peña “reafirma el firme compromiso de nuestro país al suscribir la creación de la “Coalición Anticarteles de las Américas”, una alianza militar histórica impulsada durante la cumbre en Miami".

Esta creación estuvo encabezada por Donald Trump, quien firmó el documento de creación. Detrás de él se encontraban los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chávez; República Dominicana, Luis Abinader; Ecuador, Daniel Noboa; El Salvador, Nayib Bukele; Guyana, Irfaan Ali; Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

Fotografía cedida por la Presidencia de Paraguay que muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump (c), sosteniendo un documento junto al presidente de Paraguay, Santiago Peña (i); la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar (i), y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino (c-arriba), este sábado, en Miami (EE.UU.).
También participa el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien será investido el próximo miércoles.

La esencia del acuerdo, dijo Trump, es “el compromiso de usar fuerza militar letal para destruir” a los carteles: “De una vez por todas, nos desharemos de ellos. Necesitamos su ayuda. Solo tienen que decirnos dónde están”, expresó el mandatario.

Llamó la atención la ausencia de México, país que Trump en su discurso definió como el “epicentro de la violencia de los carteles”.

¿Por qué firmó Paraguay este acuerdo?

Desde la Presidencia de Paraguay, calificaron este acuerdo de “estratégico” y aseguraron que así Paraguay se “consolida como un aliado clave y activo en la misión conjunta de erradicar a las organizaciones criminales transnacionales que amenazan la paz”.

Asimismo, señalaron que nuestro país se integra como socio estratégico a la nueva organización “Escudo de las Américas”, para sumar fuerzas a un bloque enfocado en “la seguridad, la prosperidad, el libre comercio y la defensa del Estado de derecho para el desarrollo de la región y de nuestro país”.

Ayer el canciller Rubén Ramírez también firmó una declaración conjunta de seguridad con Estados Unidos en el marco de la “Conferencia Inaugural de las Américas sobre la lucha contra los cárteles y grupos criminales”, que se realizó en Doral, Estado de Florida.