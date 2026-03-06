Paraguay firma acuerdo anticártel con EE.UU.

El Gobierno de Santiago Peña (ANR-HC) firmó hoy una declaración conjunta de seguridad con Estados Unidos de América (EE.UU.) en el marco de la “Conferencia Inaugural de las Américas sobre la lucha contra los cárteles y grupos criminales”, que se llevó a cabo en Doral, Estado de Florida.

Firmó el documento oficial el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano. También asistió el ministro de Defensa Nacional, Gral. (SR) Óscar González.

El evento lo organizó el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, quien cursó la invitación a representes de varios gobiernos de nuestro continente.

Conforme a los datos, los países signatarios reconocieron la importancia estratégica de fortalecer la cooperación entre socios que comparten el objetivo de promover un hemisferio occidental seguro y protegido.

Lucha contra el terrorismo y narcotráfico

En ese contexto, los funcionarios “expresaron su intención de ampliar la cooperación bilateral y multilateral para reforzar la seguridad regional, mediante la coordinación de esfuerzos gubernamentales en áreas como la seguridad fronteriza, la lucha contra el narcoterrorismo y el narcotráfico y la protección de infraestructuras críticas, entre otros ámbitos que puedan definirse de manera conjunta”.

Asimismo, en el documento manifestaron su compromiso de promover la “Paz a través de la Fuerza” para hacer frente a futuras amenazas a los intereses mutuos; y unirse a una coalición para combatir el narcoterrorismo y otras amenazas compartidas que enfrenta el hemisferio occidental.