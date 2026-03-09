Gobernadores rechazan centralización del plan Hambre Cero

El Consejo de Gobernadores se reunió luego de que el Senado decidiera retirar el manejo del programa Hambre Cero a los gobernadores Liz Meza (Concepción) y César Torres (Alto Paraná).

El gobernador César Sosa consideró que el programa “funciona” y que los resultados se ven en el aumento en la escolaridad dentro del sector público y la disminución del ausentismo. Señaló que pedirán una audiencia con el presidente Santiago Peña, ante la intención de centralizar la administración del plan.

Lea más: Hambre Cero: Gobierno advierte que empresas no pueden dejar de proveer alimentos

Agregó que “es un programa gigantesco” y aseveró que “no hay una sola denuncia formulada por los canales correspondientes” en contra de la administración durante el 2025 y los inicios del 2026.

Por su parte, el gobernador Marcelo Soto aseveró que todo el proceso de administración del plan se hace a través de un sistema integrado de alimentación alimentación escolar donde participan como contralores instituciones como la Contraloría, Contrataciones Públicas, Industria y Comercio y Educación.

Sostuvo que la Gobernación “lo único que hace es emitir una orden de servicio” y que el sistema no permite realizar los pagos si los directores de las instituciones educativas no dan su aprobación respecto a calidad y cantidad dentro del sistema.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: “Landy” Torres pide que disputas políticas no afecten programa Hambre Cero

Agregó que las gobernaciones tienen control permanente y que es “sano” conversar con las distintas instituciones públicas al respecto, pues “nadie en su sano juicio querría que este programa se pierda”.

“Tenemos 57.000 nuevos alumnos y nosotros entendemos que eso es en gran medida porque los padres saben que sus hijos se van a ir a alimentar en las escuelas”, señaló ante los medios de prensa.