A pedido de gobernador, PLRA saca de su lista al exdiputado Édgar Acosta

El exdiputado liberal Édgar Acosta, gravemente herido durante las represiones policiales del 31M de 2017, pierde así la posibilidad de ser candidato en las elecciones para la renovación de autoridades en el PLRA. Estas elecciones se realizarán el domingo7 de junio próximo en paralelo a las internas municipales.

Lea más: Le dispararon por defender la democracia y ahora el PLRA le excluye

El Tribunal Electoral Independiente, órgano presidido por Gustavo Bernal, resolvió hacer lugar a la sustitución de Acosta por Osvaldo Gómez en la lista de miembros al Directorio Nacional por el movimiento Nuevo Liberalismo, bloque que lidera el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia.

Igualmente, el TEI resolvió desestimar la oposición presentada por Acosta declarando que el mismo carece de “legitimidad activa para oponerse”, pese a que fue inscrito con los demás candidatos, que firmó su planilla de inscripción y nunca presentó un pedido de renuncia.

La resolución fue firmada por Gustavo Bernal, Rossana Maciel y Cynthia Chamorro.

Acosta hizo su descargo en redes sociales apuntando contra el gobernador de Central y contra los miembros del TEI. “El nuevo “rico“ (fruto de su trabajo honesto) y dictador, Ricardo Estigarribia, acaba de conseguir sacarme de la lista para competir y ser miembro del Directorio del PLRA. Me había mandado decir: “¿Cómo el TEI, va a fallar en contra de un presidenciable?“, pues el tribunal, que se supone es imparcial y de todos los movimientos, le dio el gusto”, sentenció.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Seguiré siendo liberal de ideología, la pregunta es: ¿Vale la pena seguir siendo afiliado donde las autoridades que deben impartir justicia no lo hacen?”, se preguntó.

Por cercanía con Miguel Prieto

En entrevistas pasadas, Acosta había dicho que fue invitado a integrar la lista del Nuevo Liberalismo por su amigo Alcides Riveros, intendente de Fernando de la Mora y candidato a presidente del PLRA de este sector. Sin embargo, dijo que Estigarribia tomó represalias en su contra por haber sido su rival en las internas para la gobernación de Central y por haber integrado el gabinete del destituido intendente de Ciudad del Este, el imputado Miguel Prieto (Yo Creo), rival de Estigarribia para las elecciones presidenciales del 2028.