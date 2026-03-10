Búsqueda de “superdotados” volvió al Senado

La Cámara de Diputados se ratificó en su proyecto de ley “que crea el programa que dispone la identificación, inscripción y asistencia, en la educación básica y media, de los estudiantes con altas capacidades”.

El proyecto fue rechazado en el Senado con el argumento de que se corre el riesgo de una doble legislación, pues existe una ley de educación inclusiva en donde se contempla a los alumnos superdotados.

Sin embargo, los diputados rechazaron dichos argumentos, e indicaron que la ley de educación inclusiva solo aborda “por arriba” a los alumnos con altas capacidades intelectuales, por lo cual, se ratificaron en su versión e instan a los senadores a mirar mejor el proyecto en la segunda vuelta.

Lo que dice el proyecto

La iniciativa legislativa contempla la creación de un registro nacional de estudiantes con alta capacidad intelectual y faculta al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) a establecer acuerdos con gobiernos departamentales y municipales para el desarrollo conjunto del proceso de identificación y seguimiento.

Se establece la identificación temprana para la atención individualizada, oportuna y completa para la debida inscripción y asistencia, en la educación básica y media, de los estudiantes con altas capacidades.

Establece además, la aplicación obligatoria y general para las instituciones educativas públicas, privadas, privadas subvencionadas por el Estado de todos los niveles.

En el artículo 5°, se menciona la capacitación docente de todos los niveles educativos. Asimismo, se establece que el Ministerio de Educación y Ciencias, en coordinación con las municipalidades y gobernaciones, establecerán los criterios, elementos y mecanismos de evaluación psicopedagógicos que permitan identificar a los estudiantes con alta capacidad intelectual.

Los proyectistas de la iniciativa fueron la cartista Cristina Villalba y los liberales Luis Federico Franco y Carlos Pereira.