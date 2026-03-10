Otorgan ascenso póstumo al asesinado militar Guillermo Moral

Guillermo Alicio Moral Centurión fue el militar que había evitado el ingreso de un teléfono celular para el presunto narcotraficante Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, en su lugar de reclusión en la prisión militar de Viñas Cue y denunció el hecho.

A raíz de la denuncia, el coronel Luis Belotto, su esposa Alba Ale de Belotto y el abogado Miguel Mendieta fueron condenados a dos años de prisión.

Sin embargo, pese a su heroica denuncia las instituciones del Estado no garantizaron su seguridad y fue asesinado por dos sicarios el 2 de octubre de 2025 en Asunción cuando llegaba a la Facultad de Derecho (UNA).

Durante la investigación de su homicidio fueron identificados como autores materiales, Rogelio Lemuel Díaz Brítez (18) quien conducía la motocicleta, y su acompañante, un adolescente de 16 años, quien habría efectuado los disparos.

Al respecto la diputada Rocío Vallejos (PPQ) indicó que es un reconocimiento por la valentía de un militar, pero que es triste tener que darle un ascenso póstumo, lo que refleja el avance del narcotráfico.

Pidió a las autoridades aclarar en la totalidad la muerte del militar y no quedarse solo con los que gatillaron, sino llegar también hasta quienes dieron la orden de asesinarlo.

El proyecto ya tuvo media sanción en el Senado, por lo que con la aprobación de en la Cámara de Diputado quedó sancionada la iniciativa.