Tercera denuncia contra condenado intendente cartista de Puerto Casado

La Junta Municipal de Puerto Casado utilizó el último informe técnico de la Contraloría General de la República (CGR) para denunciar a Hilario Adorno (ANR-HC), condenado por lesión de confianza el año pasado, pues dos funcionarios leales al cartista efectivizaron millones cuando instaló una “oficina municipal” paralela y seguía a cargo de las cuentas municipales.

Domingo Vera (ANR), quien fue designado por sus pares concejales como intendente interino de Puerto Casado, indicó que la denuncia fue radicada en la unidad del fiscal Fredy Fernández, quien debe analizar el informe de la CGR.

Del documento se desprende que Samuel Horacio Pereira Cabrera, quien según la página de la Secretaría de la Función Pública fungía como director de Administración y Finanzas hasta febrero del 2025, efectivizó los cheques entre enero y julio del 2024.

Junto con Pereira, el cajero de la sede municipal en Asunción, Juan José Adorno Giménez, efectivizaron G. 2.452 millones, cuyo destino se desconoce porque no existen documentos.

Adorno Giménez es pariente directo del condenado Adorno y, según la página de la Secretaría Pública, también trabajó en la Municipalidad de Puerto Casado hasta febrero del 2025.

El salario de Pereira Cabrera y Adorno Giménez era de G. 3.300.000, sin embargo a nombre de ambos también salieron G. 1.514 millones en cheques que fueron desembolsados de manera irregular.

Sin embargo, a pesar de este escandaloso hallazgo la CGR no denunció el caso ante la Fiscalía o no pidió la intervención municipal sino que se limitó a presentar su informe al intendente interino Domingo Vera.

Gracias a la primera denuncia de los ediles, Hilario Adorno fue condenado a 3 años y 8 meses de cárcel que está en manos de la Corte. En tanto que una segunda denuncia por un supuesto daño patrimonial de G. 10.000 millones ingresó el 8 de octubre del 2024, pero no hay avances en la investigación.