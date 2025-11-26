Marito a Peña: “Le quiero recomendar algún sicólogo o siquiatra”

“Yo le quiero recomendar (al presidente Santiago Peña) algún sicólogo o siquiatra para que esa fijación que tiene con Marito se cure ya. Lo que siempre digo: Dos años y medio ya, pero le quiero recomendar algún sicólogo para que esa fijación que tiene con Marito se cure. Tiene un Congreso que le apoya todo lo que hace. No sé por qué esa fijación con Marito. Creo que tiene que superarme ya. Ovaletereima (ya es suficiente), dos años y medio, ipukutereima (ya es muy largo)”.
Así expresó el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez (2018-2023) al término de un mitin de Colorado Añetete en Encarnación este martes último, con presencia del precandidato a presidente Arnoldo Wiens.
El acto fue en apoyo al precandidato a intendente de Encarnación, el actual concejal Eduardo Florentín, por el movimiento Colorado Añetete. Es con miras a las internas municipales previstas el 7 de junio de 2026.
Rechaza acusaciones
Sobre acusaciones del cartismo y la amenaza de expulsarlo del Partido Colorado, tal como anunció el diputado cartista Yamil Esgaib, Marito respondió que son de “una falsedad absoluta”. Recordó el caso del supuesto lavado de dinero que le atribuía el cartismo en Seychelles (África).
“Es un mismo circuito, un proceso para tratar de desprestigiar la figura de Marito, que está callado y que no sé por qué tanto le quieren destruir a Marito, pero no van a poder”, manifestó el exmandatario.
Dijo que el problema es cuando “atacan sin argumentos” y agregó que “esa situación se evidencia”.
“Nunca vamos a negociar con nuestras convicciones, nunca nos pudieron comprar, nunca nos pudieron doblegar Vamos a seguir construyendo un itinerario para construir un coloradismo democrático, un proyecto de profundización de la institucionalidad de la República. Vamos a defender la democracia”, aseveró.