Ovelar defiende reforma jubilatoria y asume costo político ante el malestar docente

El senador Silvio “Beto” Ovelar se pronunció de manera contundente tras la reciente aprobación de la ley que reforma el sistema jubilatorio, subrayando que la normativa representa un avance necesario para la estabilidad del país.

Entre los puntos más destacados, el parlamentario resaltó la puesta en marcha de la Superintendencia de Jubilaciones, institución que, según explicó, comenzará a operar con mayor fuerza a partir de este nuevo marco legal.

Ovelar defendió la versión del texto sancionada, calificándola como “infinitamente mejor” que la propuesta inicial de la Cámara de Diputados, la cual contaba con el respaldo del Ministerio de Economía. Una de las modificaciones clave introducidas es el establecimiento de un aporte estatal del 10% de implementación inmediata.

Esta medida contrasta con la versión anterior, que sugería un aporte escalonado de entre el 1% y el 5%, y con el régimen actual, que no contempla dicha contribución del Estado. “Necesitamos hacer cambios significativos en varios campos y el Gobierno tiene que tomar cartas en el asunto”, señaló el senador.

Respecto al malestar de los maestros por el incremento al 19% del aporte para los sectores deficitarios, Ovelar indicó que los términos fueron conversados previamente con sus representantes. Aunque admitió que no se logró avanzar en el aumento de la tasa de sustitución del 78% al 80%, aseguró que se consiguieron los objetivos propuestos.

“Estoy convencido de que lo mejor que pudimos hacer para los docentes es lo que aprobamos ahora”, afirmó, minimizando el impacto de las críticas hacia su gestión.

“Asumo el costo político”

Fiel a su estilo directo, el legislador se refirió a las posibles consecuencias electorales de su postura. Ante el descontento social, Ovelar fue tajante: “Con el tiempo me van a dar la razón. Yo asumo el costo político y doy la cara, porque este país necesita gente que tenga valor”.

Finalmente, el parlamentario concluyó que acepta el riesgo de que el electorado vote en su contra en el futuro, pero insistió en que su decisión se tomó bajo la convicción de buscar una solución de fondo a la crisis previsional.