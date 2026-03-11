Peña resalta que acuerdo espacial es fruto de su visita a Japón

El gobierno del Japón oficializó hoy la donación de US$ 24 millones para el fortalecimiento de la Agencia Espacial del Paraguay, que construirá su sede en el campus de la Universidad Nacional de Asunción en San Lorenzo.

La cooperación también contempla la provisión de equipamiento especializado para el Space Lab.

A través de su cuenta en la red social X, el presidente de la República, Santiago Peña, expresó su alegría por comenzar a ver los frutos tras su visita al País del Sol Naciente.

“Como presidente de la República, me enorgullece ver los grandes frutos de nuestra visita oficial a Japón. Concretamos una cooperación de USD 24 millones para la Agencia Espacial del Paraguay”, escribió el mandatario.

A renglón seguido, comentó que en el país se construirá un moderno Centro de Tecnologías Espaciales para usar datos satelitales que ayudarán a potenciar la agricultura y prevenir desastres naturales.

“Mi más profundo agradecimiento al Gobierno y al pueblo de Japón por su confianza y por ser grandes aliados en el desarrollo y la innovación de nuestra nación”, finalizó.