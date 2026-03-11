Senado define si eleva pena a 10 o a 15 años contra menores infractores

Para la ratificación en el texto aprobado por la Cámara de Senadores, se requerirá la mayoría absoluta (23 votos), de conformidad al Artículo 207 numeral 2) de la Constitución Nacional. Si no reúne los números será sancionada la versión de la Cámara de Diputados.

En el Senado planteaban elevar de 8 a 15 años la pena máxima de privación de libertad para adolescentes de entre 14 y 17 años que cometan hechos punibles calificados como crímenes por el derecho penal común. Sin embargo, la Cámara de Diputados decidió bajar a 10 años la pena.

En la exposición de motivos del proyecto de ley presentado por los senadores José Oviedo (Yo Creo) y Javier Zacarías Irún (ANR, HC) se asegura que el crimen organizado se vale de menores de edad para la ejecución de delitos y crímenes, sabiendo que estos recibirán sanciones reducidas o medidas socioeducativas leves, lo que no solo socava la autoridad del Estado, sino que también expone a los propios menores a contextos de violencia, abuso y muerte.

Otros temas en Senado

Antes del estudio de los puntos del orden del día el Senado hará entrega de la placa y copia por la cual la Cámara de Senadores rinde homenaje póstumo a Quemil Yambay, por su invaluable aporte cultural y reconoce su trayectoria en el arte musical.

También figura el proyecto de ley de transparencia de la estructura de costos del precio y del mercado de combustibles comercializados al público. El expediente no cuenta con dictamen de comisión, requisito para que sea tratado ante el pleno.