HC acepta pedido de permiso de Erico Galeano y podría recuperar una banca

Como era de esperar, la bancada de Honor Colorado decidió en su reunión de este martes aceptar el pedido de permiso que presentó Erico Galeano, el senador colorado que la semana pasada fue condenado a 13 años de cárcel por lavado de dinero y asociación criminal, delitos relacionados al esquema narco desmantelado por la operación A Ultranza Py.

En la nota remitida a la presidencia del Congreso, Galeano refiere que el permiso es sin goce de dieta y hasta que su condena quede firme. Sin embargo, desde la oposición consideran que en el fondo, la solicitud es una especie de renuncia y de hecho, voces dentro del oficialismo, como Natalicio Chase, sugerían que lo mejor era que el legislador diera un paso al costado.

Para que el permiso se materialice, la nota debe ser puesta a consideración del pleno de la Cámara Alta y de aprobarse, jurará su suplente. Hablamos de la actual presidenta de seccional, Guadalupe Aveiro.

Aveiro se integrará a la bancada de Honor Colorado que con ella sumará 16 senadores. Es decir, recuperará una banca tras de la salida de tres parlamentarios (Erico Galeano, Alfonso Noria y Carlos Núñez) en diciembre del año pasado.

Guadalupe Aveiro, una suplente conocida

Esta no será la primera suplencia de Guadalupe Aveiro. En 2022 tuvo que ocupar el curul del entonces diputado Juan Carlos Ozorio, otro colorado procesado por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal en el marco de A Ultranza Py.

Aveiro llegó a ser candidata a concejal en la capital y en su momento no solo quedó salpicada por el escándalo de la “niñera de oro” por el cual fue condenado su exesposo, el exsenador Víctor Bogado, sino que además afrontó un proceso por presunta coacción y abuso.