DNIT implementa plan para erradicar uso de facturas duplicadas para evadir impuestos

Mediante controles masivos, fiscalizaciones focalizadas y el fortalecimiento de la facturación electrónica, entre otros, la DNIT implementó el primer Plan de Mejora de Cumplimiento para erradicar la utilización de facturas duplicadas con el fin de evadir el pago de impuesto.

Este plan se puso en marcha en noviembre del año pasado, denominado como “Plan de Mejora de Cumplimiento bajo el enfoque de gestión de riesgo de cumplimiento para la tipología de facturas duplicadas”.

Mediante el mismo se realizaron las notificaciones masivas a los contribuyentes que contaban con inconsistencias en las declaraciones juradas del IVA e Impuesto a la Renta, luego de los análisis realizados que consistieron en cruces automatizados entre los registros de compras declarados por los contribuyentes y las informaciones remitidas por los emisores de las facturas.

Además de las notificaciones, el citado plan incluirá controles masivos con comparecencia, fiscalizaciones focalizadas a grupos de mayor riesgo, facturación electrónica extensiva, disponibilización de consulta de facturas duplicadas y capacitaciones externas, entre otras acciones.

Lea más: DNIT anuncia oportunidad para contribuyentes morosos

Plan para erradicar facturas duplicadas

Según indican desde la institución, se tiene previsto la conclusión y evaluación de los resultados del plan para finales de 2026.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La DNIT reafirma que estas acciones buscan promover el correcto cumplimiento de las obligaciones y prevenir infracciones tributarias, garantizando a la vez la transparencia y la trazabilidad de las operaciones comerciales.

Recuerda que recurrir a este tipo de prácticas puede conllevar a sanciones que oscilan entre el 100% y 300% del monto defraudado, además del pago del impuesto correspondiente.