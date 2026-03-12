Caja Fiscal: Latorre pide más “diálogo” y no confirma fecha de tratamiento en Diputados

Algunos miembros de la Cámara de Diputados -entre ellos su titular, el diputado cartista Raúl Latorre (ANR, Partido Colorado)- se reunieron con representantes del gremio docente, encabezados por el titular de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Silvio Piris.

Los docentes acercaron a los parlamentarios su pedido de que se trate lo antes posible en Cámara Baja el proyecto de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (Caja Fiscal) y que Diputados apruebe la versión del proyecto que fue aprobada esta semana por la Cámara de Senadores.

La “versión Senado” del proyecto de reforma presentaba parámetros más flexibles con relación a las modificaciones que planteaba el Poder Ejecutivo en su proyecto original o en comparación con la versión que aprobó en febrero la Cámara de Diputados, que ahora debe resolver si aprueba la versión del Senado y la envía al Poder Ejecutivo o se ratifica en su propia versión, más cercana al plan original del Ejecutivo.

Los educadores consideran que la “versión Senado” es el “mal menor” y piden que Diputados la apruebe en una sesión extraordinaria lo antes posible, preferentemente el próximo martes. Los educadores anunciaron que volverán a movilizarse ese día en Asunción, como hicieron de forma masiva ayer.

Sin confirmación de tratamiento la próxima semana

En conversación con medios de comunicación tras la reunión entre legisladores y educadores, el diputado Latorre se negó a confirmar una fecha para el tratamiento del proyecto en Cámara Baja y dijo que la intención de los diputados es “desarrollar” el diálogo que se está “retomando” con los gremios.

Si bien dijo no poder descartar que el proyecto sea tratado el martes o en algún otro día de la próxima semana, insistió en que antes debe haber más diálogo entre los diputados, los docentes y representantes técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas.

Afirmó que la agenda que está siendo esbozada contempla reuniones entre representantes de los docentes y los líderes de las distintas bancadas que componen la Cámara Baja. Estas reuniones, dijo, tendrían lugar el próximo lunes, para que luego haya debate en las principales comisiones de Diputados, principalmente en la de Presupuesto, que se reunirá el martes.

“Vamos a tener una nutrida conversación con los gremios para que ellos tengan claridad sobre el momento en que esto va a ser tratado”, añadió.

¿Versión de Senadores o de Diputados?

Sobre la posibilidad de que la Cámara Baja apruebe la “versión Senado” del proyecto o elija ratificarse en su propia versión, el diputado Latorre dijo que “la expresión de los presentes (en la reunión de hoy) se decanta hacia la voluntad de los gremios”, pero insistió en que el tema finalmente debe ser decidido por el pleno de la Cámara Baja.

“Vamos a proceder para facilitar los diálogos para que estos puedan darse en la brevedad”, reiteró.