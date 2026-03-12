Causa Republicana presenta a sus precandidatos a la Junta Municipal de la capital de Misiones

Causa Republicana es un movimiento de la Asociación Nacional Republicana (ANR), liderado a nivel nacional por los senadores Lilian Samaniego, Arnaldo Samaniego y Juan Afara. En la capital de Misiones, este movimiento presentará sus precandidaturas a la Junta Municipal de cara a las próximas internas partidarias.

Los precandidatos a la junta municipal de esta ciudad son: Antonia Del Puerto, Guillermo González, Humberto Mereles, Diana Cañte, Regina Leguizamón, Angélica Rojas, Daysy González, Fabián Bordón, Cristian Cardozo, Lourdes Vera, Amelia Gómez y María Benítez.

Uno de los precandidatos, Humberto Mereles, mencionó que la política es una oportunidad para servir a la comunidad. “Los candidatos de Causa Republicana nos presentamos como representantes confiables que escuchan a los ciudadanos y gestionan proyectos en la Junta Municipal, con compromiso, transparencia y comunicación constante”.

Los precandidatos ya están realizando visitas a los vecinos de la ciudad, así como a las diferentes compañías, presentando sus propuestas de campaña. Entre sus proyectos figuran mejoras de la infraestructura urbana, el tránsito, la seguridad y los espacios comunitarios, promoviendo una ciudad inclusiva, segura y organizada, escuchando a los vecinos y apoyando activamente sus proyectos y necesidades.

Los planes surgen de los propios vecinos; los concejales actúan como representantes de sus necesidades, priorizando la planificación, supervisión y ejecución de iniciativas locales, con cercanía, compromiso y libre albedrío ciudadano como guía. Ese es el compromiso de los precandidatos a la Junta Municipal de este equipo político, dijo Mereles.