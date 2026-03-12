Política
12 de marzo de 2026 - 20:11

Causa Republicana presenta a sus precandidatos a la Junta Municipal de la capital de Misiones

De izquierda a derecha: el precandidato a concejal municipal Guillermo González, Víctor Martínez, coordinador del movimiento, y los precandidatos Antonia Del Puerto, Humberto Mereles, Regina Leguizamón y Diana Cañte, del movimiento Causa Republicana, durante el lanzamiento.Jesús Riveros

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. El movimiento Causa Republicana, de la Asociación Nacional Republicana (ANR), presentó sus precandidaturas para la Junta Municipal. La agrupación se enfocará exclusivamente en este estamento legislativo local. Los precandidatos indicaron que comenzaron a visitar a los vecinos, presentando sus propuestas políticas y recogiendo los principales inconvenientes de cada sector del distrito.

Por Jesús Riveros

Causa Republicana es un movimiento de la Asociación Nacional Republicana (ANR), liderado a nivel nacional por los senadores Lilian Samaniego, Arnaldo Samaniego y Juan Afara. En la capital de Misiones, este movimiento presentará sus precandidaturas a la Junta Municipal de cara a las próximas internas partidarias.

Los precandidatos a la junta municipal de esta ciudad son: Antonia Del Puerto, Guillermo González, Humberto Mereles, Diana Cañte, Regina Leguizamón, Angélica Rojas, Daysy González, Fabián Bordón, Cristian Cardozo, Lourdes Vera, Amelia Gómez y María Benítez.

Uno de los precandidatos, Humberto Mereles, mencionó que la política es una oportunidad para servir a la comunidad. “Los candidatos de Causa Republicana nos presentamos como representantes confiables que escuchan a los ciudadanos y gestionan proyectos en la Junta Municipal, con compromiso, transparencia y comunicación constante”.

Los precandidatos ya están realizando visitas a los vecinos de la ciudad, así como a las diferentes compañías, presentando sus propuestas de campaña. Entre sus proyectos figuran mejoras de la infraestructura urbana, el tránsito, la seguridad y los espacios comunitarios, promoviendo una ciudad inclusiva, segura y organizada, escuchando a los vecinos y apoyando activamente sus proyectos y necesidades.

Los planes surgen de los propios vecinos; los concejales actúan como representantes de sus necesidades, priorizando la planificación, supervisión y ejecución de iniciativas locales, con cercanía, compromiso y libre albedrío ciudadano como guía. Ese es el compromiso de los precandidatos a la Junta Municipal de este equipo político, dijo Mereles.