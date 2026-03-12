Diputados denuncian “estafa” del Ministerio de Economía en la reforma de la Caja Fiscal

El clima político en torno a la reforma de la Caja Fiscal alcanzó un nuevo punto de tensión. El diputado Hugo Meza manifestó abiertamente el malestar de la Cámara de Diputados hacia los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), llegando a afirmar que los legisladores fueron “engañados” durante el proceso de elaboración del proyecto.

“Nosotros fuimos estafados, fuimos engañados por el Ministerio de Economía”, sentenció Meza, quien coincidió con las críticas de Silvio Piris, líder de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP).

Según el legislador, existe una desconexión total entre las prioridades de los altos funcionarios técnicos y las necesidades sociales. En ese sentido, apuntó directamente contra el ministro Carlos Fernández Valdovinos: “Está más interesado en la sesión del Banco Mundial que en la empatía con los sectores sociales de nuestro país”.

Tras las mesas de diálogo con referentes docentes, Meza subrayó la voluntad de la Cámara de Diputados de enmendar el rumbo. El legislador valoró la presencia de los gremios y aseguró que el objetivo actual es acercar las partes para presentar una propuesta mejorada que devuelva la calma a los sectores afectados.

Uno de los puntos clave de esta propuesta mejorada por parte de los senadores es la aceptación de que el Estado se haga cargo del 10% del aporte, un gesto que Meza calificó como muy significativo para la viabilidad de la reforma.

Lecciones aprendidas

Pese a reconocer que ninguna reforma va a ser popular, el diputado fue autocrítico respecto al manejo legislativo previo. “Nos equivocamos, nos mintieron. Acá hay una lección aprendida y a partir de ahora, las leyes deben ser realizables y las partes deben ser escuchadas”, afirmó.

Finalmente, Meza confirmó que existe una fuerte predisposición en la Cámara Baja para aprobar la versión del Senado, lo que representaría un cierre a la incertidumbre que rodea la sostenibilidad de la Caja Fiscal y los derechos de los trabajadores.