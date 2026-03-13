Caja Fiscal: Comisión de Diputados convoca a sesión extra para este lunes

La convocatoria a sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto había sido anunciada por el presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre, y la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Cristina Villalba (ANR, HC), para dictaminar sobre la Reforma de la Caja Fiscal con dos fines reales: Tratar de hacer las paces con gremios docentes, policías, militares y otros y que dejen de escracharlos, y por otra parte, darles un tirón de orejas a los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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Respecto al objetivo formal, se espera emitir dictamen, que habilita al tratamiento para que Diputados trate en sesión extraordinaria el martes 17 en un espacio de la reunión ordinaria, que se convoca para las 09:00.

Esto último aún no está confirmado, ya que de momento no existe una resolución formal de convocatoria a extraordinaria, teniendo en cuenta que el Reglamento de la Cámara Baja exige realizar el llamado con al menos 12 horas de antelación, salvo que se solicite durante una sesión ordinaria en curso.

La tendencia para que se trate el martes es también muy alta, ya que incluso sin la confirmación de la sesión, los gremios docentes convocaron a otra masiva movilización ese día, paralizando de vuelta las clases en todo el país (en instituciones públicas: escuelas, colegio y universidades) y si Diputados decide seguir postergando, implicará más días perdidos de clases.

Pese a que se permiten dictámenes en más de un sentido, se espera que tras sufrir escraches y se declarados personas no gratas en sus departamentos, la mayoría cartista en Cámara Baja se allane a la versión con modificaciones del Senado, que es la acepada por los gremios afectados.

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El propio Latorre ya adelantó que la versión a apoyar sería la del Senado, alegando que durante el primer trámite en Cámara Baja ellos habían planteado casi los mismos términos de la versión de la Cámara Alta pero los técnicos del Ministerio de Economía le pintaron una visión “apocalíptica” y por ello debieron sacar una versión más dura y, por ende, repudiada.

“Finalmente, (en Senado) el discurso tuvo un giro de 180 grados y lo que no se podía acá (en Diputados) o que nos pintaron un escenario apocalíptico, finalmente resultó ser posible”, había dicho Latorre, que dejó en claro que la mayoría cartista y sus satélites oficialistas que inicialmente votaron por la versión Diputados, están rabiosos contra el titular del Ministerio de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, y los técnicos de esa área por “estafarlos”.

Al ser el tercer trámite legislativo, en esta instancia la Cámara de Diputados ya no tiene posibilidad de introducir modificaciones, sino simplemente optar por su cuestionada versión de la reforma de la Caja Fiscal o aceptar las modificaciones del Senado (ya sea de forma parcial o total).

La tendencia es aprobar como vino la versión Senado, para no echar más sal en la herida en la disputa con los gremios afectados. La reunión del lunes tiene por objetivo buscar apaciguar las aguas ya que temen voto castigo en las próximas elecciones municipales: 7 de junio las internas y 4 de octubre las generales.

También, otro objetivo principal es darles un “akãpete (golpe leve en la cabeza)” a los técnicos del MEF, donde ayer incluso los cartistas y oficialistas pidieron “la cabeza” del ministro Fernández Valdovinos.