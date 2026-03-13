Cuánto le cuesta al Estado mantener a los hurreros de la Secretaría de la Juventud

La ministra de la Juventud, Salma Agüero, exjefa de campaña joven de la ANR y figura mimada del cartismo, no pudo evitar asumir el cargo sin llegar con una lista de fieles a su mandato. Jóvenes estudiantes -muchos de ellos activistas de Derecho UNA- no solo la acompañan en su labor dentro de la institución, sino que también van a todas las actividades políticas que viene realizando en el marco de la precandidatura de Camilo Pérez como intendente de Asunción.

El comunicador Ariel Basualdo difundió en redes sociales que en las actividades partidarias de Camilo Pérez y la ministra Agüero se observa la presencia de los funcionarios de la Secretaría Nacional de la Juventud, con altos salarios.

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ABC Color realizó un chequeo de la nómina de la institución y comparó los datos. Se observa que entre apenas cuatro allegados hurreros de la ministra se llevan alrededor de G. 50 millones en total cada mes, con variaciones dependiendo de los altos viáticos.

Bachilleres con altos salarios en la SNJ

Uno de sus más cercanos es Mathyas Chamorro Fretes, quien en la última planilla difundida del Ministerio de la Juventud figura como bachiller y funcionario permanente desde el 2023. Pese a no declarar formación, ocupa el cargo de secretario privado de la ministra y percibe un salario de G. 8 millones, que se ve casi duplicado gracias a una remuneración de G. 2.400.000 por “responsabilidad en el cargo”, un subsidio para la salud y viáticos de más de G. 5 millones. En total, en enero cobró más de G. 16 millones.

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En su perfil de redes sociales es muy activo, se muestra como miembro nacional suplente de la Asociación Nacional Republicana y seccionalero cartista, con constantes participaciones en eventos con el presidente Santiago Peña y el líder Horacio Cartes.

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También aparece Rodolfo Gedeón Casco Álvarez, bachiller pero director de Relaciones Institucionales. Fue nombrado al ingreso de la ministra y percibió en enero más de G. 14 millones. Su salario es de solo G. 6 millones, pero percibe nuevamente numerosos viáticos, un subsidio por salud y un alto monto por “responsabilidad en el cargo”.

Igualmente, se muestra como colorado cartista en sus redes sociales y con frecuencia difunde imágenes con Santiago Peña, la ministra Salma y Cartes.

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Candidata a concejala

Una tercera funcionaria presente en el acto político es María Paz Méndez Domínguez, quien también figura solo con el título de bachiller en la planilla, pero con una remuneración de más de G. 8.000.000 gracias a un alto viático de G. 3.700.000.

Es asistente administrativa de la institución y en sus redes sociales muestra una fuerte campaña como precandidata a concejala, de la mano de Camilo Pérez y Salma Agüero.

También recibe el apoyo otra leal de la ministra, Bárbara Taís Acevedo Cantero, quien es jefa de diseño y monitoreo de programas. También se muestra activamente colorada e ingresó a la institución siendo aún estudiante universitaria. Se recibió el año pasado de ingeniera comercial.

Su remuneración mensual de más de G. 8 millones, con un sueldo de G. 5.600.000 pero bonificaciones por responsabilidad en el cargo, salud y viáticos.

Al igual que ellos, también hay varios otros funcionarios que formaron parte de los actos proselitistas.

Algo llamativo de la nómina de la Secretaría de la Juventud es la realización de altos pagos en concepto de viáticos para casi todos los funcionarios, además de bonificaciones por “gestión administrativa”. Solo en enero se pagaron casi G. 60 millones entre ambos conceptos.

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