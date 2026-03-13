Tribunal Electoral ordena reponer el cargo a ediles opositores expulsados en Cambyretá

La Junta Municipal de Cambyretá tendrá que reponer en el cargo a tres concejales opositores expulsados mediante resolución del cuerpo colegiado. Los afectados fueron los ediles colorados disidentes Diego Sanguina, Diego Colmán y Ever Bareiro.

Los mismos realizaron una solicitud ante el Tribunal Electoral de la Circunscripción Judicial de Itapúa para que, a través de una medida cautelar, emplazara al cuerpo colegiado a devolverlos al cargo de concejales titulares.

Ante esto, los jueces resolvieron suspender el artículo 4 de las resoluciones municipales 16, 17 y 18 del 26 de febrero de este año, dictadas por el presidente de la Junta Municipal, Claudio Chávez (PLRA).

En consecuencia, exhortan a cumplir con la reposición de los cargos de titulares en un plazo de 24 horas.

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Supuesta usurpación de cargo

Ever Bareiro (ANR), Diego Sanguina (ANR) y Diego Colmán (ANR), bajo la representación legal de los abogados Rubén Paredes y Juan José Giménez, presentaron denuncia ante el Ministerio Público el viernes 27 de febrero por la comisión de los supuestos hechos punibles de “usurpación de funciones públicas, coacción contra la participación política y otros hechos punibles conexos”.

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En la denuncia, solicitaron la investigación del presidente de la Junta Municipal, Claudio Chávez (PLRA), bajo la figura de “instigador”, mientras que los concejales suplentes serían investigados bajo la comisión del hecho punible de usurpación. Los concejales suplentes señalados son Ida Piris (ANR), Marian Aranda (ANR) y Néstor Acuña (ANR).

Además, los denunciantes piden la remisión de la causa a la Unidad Especializada en Delitos Económicos de Asunción, ante la presunción de un daño patrimonial en la ejecución presupuestaria 2025 del intendente Jaime Hinterleitner (ANR-HC), que ese año fue de G. 30.000 millones. El jefe comunal es candidato del oficialismo a la Intendencia para las internas coloradas.

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Destitución de concejales

Concejales municipales de Cambyretá denunciaron que el bloque oficialista (cartistas y liberocartistas) cambió la sede de una sesión extraordinaria que se realizó “kañyháme” la mañana del martes 24 de febrero, con el fin de sancionar el acta de la reunión anterior. El objetivo sería dejar firme la aprobación de la ejecución presupuestaria del intendente Jaime Hinterleitner, colorado cartista y candidato al rekutu para las siguientes internas de la ANR.

En la sesión, el presidente de la Junta Municipal convocó a tres suplentes para reemplazar a concejales titulares, bajo la premisa de que el reglamento interno lo habilita a realizar estos cambios ante tres faltas injustificadas.

Entretanto, los concejales opositores manifestaron que el recinto donde se realizó la sesión, un salón municipal ubicado en la compañía Cambyretá Centro, estaba a 16 kilómetros de la sede original de la Junta Municipal. Explicaron que no fueron notificados a tiempo y que, al llegar, encontraron la sede bajo candado y con custodia policial.

La Junta Municipal de Cambyretá se ratificó en su postura en una sesión extraordinaria “reservada”, celebrada el miércoles 4 de marzo, en la que aprobaron el acta de la sesión en que juraron los suplentes.