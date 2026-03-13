Viajes para publicitar Che Róga Porã ya costaron casi G. 500 millones

Casi G. 500 millones en viáticos y pasajes ya gastó el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) para los viajes a Estados Unidos y España, según evidencian documentos a los que tuvo acceso ABC. Las giras, encabezadas por el ministro Juan Carlos Baruja, se hacen con el fin de promocionar el programa Che Róga Porã entre residentes en el exterior.

El desglose de los gastos evidencia una diferencia significativa entre ambos destinos. En el caso de la gira por EE.UU., realizada entre el 13 y 22 de noviembre de 2025, el desembolso superó los G. 93 millones en viáticos para la comitiva integrada por Baruja y los funcionarios del área de Prensa: Sonia Thamara Olmedo, Hugo Alberto Isasi y Christian Eliodoro Meza. Los pasajes aéreos, por su parte, representaron un costo cercano a los G. 45 millones.

Para el viaje a España, que se desarrolla del 6 al 17 de marzo de este año, los desembolsos se elevaron considerablemente al aumentar el número de viajeros. A los cuatro integrantes que ya fueron a Estados Unidos se sumaron tres funcionarios: Romina Araceli Espinosa, Jorge Manuel González y Ruth Yamile Núñez. En esta ocasión, los viáticos alcanzaron los G. 239 millones, mientras que para los pasajes de toda la comitiva se destinaron G. 107 millones.

Escándalo sobre Chaqueñito

Mientras Baruja se encuentra en España, en Paraguay estalló un escándalo que involucra directamente al MUVH con el senador cartista Javier “Chaqueñito” Vera. La controversia gira en torno a la adjudicación en compra por G. 370 millones de un departamento ubicado en la ciudad de Luque.

Según las denuncias, el inmueble formaría parte de un programa de viviendas económicas y el legislador colorado no debió ser beneficiado con la compra, por lo que se menciona un presunto tráfico de influencias.

Por su parte, el ministro Baruja –desde el exterior– defendió la venta, alegando que el parlamentario cumplió con todos los requisitos establecidos como cualquier otro ciudadano.