Política
13 de marzo de 2026 - 01:00

Viajes para publicitar Che Róga Porã ya costaron casi G. 500 millones

El ministro del MUVH Juan Carlos Baruja.
Juan Carlos Baruja, ministro del MUVH.Fernando Romero

La promoción del programa Che Róga Porã del gobierno de Peña en EE.UU. y España dispara el gasto en logística. Entre viáticos y pasajes, el MUVH –bajo la gestión de Juan Carlos Baruja– ya desembolsó casi G. 500 millones para divulgar el plan habitacional fuera del país.

Por ABC Color

Casi G. 500 millones en viáticos y pasajes ya gastó el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) para los viajes a Estados Unidos y España, según evidencian documentos a los que tuvo acceso ABC. Las giras, encabezadas por el ministro Juan Carlos Baruja, se hacen con el fin de promocionar el programa Che Róga Porã entre residentes en el exterior.

El desglose de los gastos evidencia una diferencia significativa entre ambos destinos. En el caso de la gira por EE.UU., realizada entre el 13 y 22 de noviembre de 2025, el desembolso superó los G. 93 millones en viáticos para la comitiva integrada por Baruja y los funcionarios del área de Prensa: Sonia Thamara Olmedo, Hugo Alberto Isasi y Christian Eliodoro Meza. Los pasajes aéreos, por su parte, representaron un costo cercano a los G. 45 millones.

Lea más :Vivienda del MUVH para “Chaqueñito” es un premio por alzar al mano, menciona diputado

Para el viaje a España, que se desarrolla del 6 al 17 de marzo de este año, los desembolsos se elevaron considerablemente al aumentar el número de viajeros. A los cuatro integrantes que ya fueron a Estados Unidos se sumaron tres funcionarios: Romina Araceli Espinosa, Jorge Manuel González y Ruth Yamile Núñez. En esta ocasión, los viáticos alcanzaron los G. 239 millones, mientras que para los pasajes de toda la comitiva se destinaron G. 107 millones.

Resolución N° 303 por la cual se estableció el costo del pasaje y viático del ministro para España.
Resolución N° 303 por la cual se estableció el costo del pasaje y viático del ministro para España.

Escándalo sobre Chaqueñito

Mientras Baruja se encuentra en España, en Paraguay estalló un escándalo que involucra directamente al MUVH con el senador cartista Javier “Chaqueñito” Vera. La controversia gira en torno a la adjudicación en compra por G. 370 millones de un departamento ubicado en la ciudad de Luque.

Lea más: Sobrino de Chaqueñito ocupa departamento que le otorgó el MUVH

Según las denuncias, el inmueble formaría parte de un programa de viviendas económicas y el legislador colorado no debió ser beneficiado con la compra, por lo que se menciona un presunto tráfico de influencias.

Por su parte, el ministro Baruja –desde el exterior– defendió la venta, alegando que el parlamentario cumplió con todos los requisitos establecidos como cualquier otro ciudadano.