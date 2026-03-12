Vivienda del MUVH para “Chaqueñito” es un premio por alzar al mano, menciona diputado

El Ministerio de Urbanismo otorgó a Javier “Chaqueñito” Vera la compra de un departamento ubicado en el Edificio Residentas 1 de Luque, pese a su alto salario como parlamentario.

Este proyecto denominado “Viviendas Económicas” está dirigido a familias con ingresos de hasta G. 20 millones mínimo y el legislador gana más de G. 37 millones.

El diputado Raúl Benítez apuntó que esto es un premio por alzar la mano y a veces las dos.

“El MUVH no es una inmobiliaria. No es que cualquiera con cualquier salario puede acceder a viviendas que tienen que tener un fin social. Entonces, el senador nunca pudo haber accedido de forma legal a este departamento”, remató el legislador.

Seguido apuntó que se puede estar ante un caso de uso indebido de influencia. “Podemos estar ante una compra solapada de un voto cautivo para Honor Colorado en el senador. ”Este es el premio de alzar la mano y a veces las dos manos".

En otro momento, recordó que Chaqueñito fue expulsado de Honor Colorado, lo que catalogó de un show. “Ahora le dan un caramelito, que encima no sale del bolsillo de ellos, el cual vale el voto esclavo de este senador rastrero”.

El diputado recordó que este proyecto es para el 80% de los ciudadanos que no tienen un salario que les pueda ayudar a acceder a una casas o un departamento, mientras que Javier Vera significa el 5% del país que tenemos ese salario.

“De buenas a primeras, acá se ve que hubo el uso indebido de influencias. Esto está hecho con puño y letra de Juan Carlos Baruja, titular del MUVH por eso es que lo defiende”, finalizó.