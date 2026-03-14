COMIPAR pide a Diputados exonerar tasas para documentos de paraguayos que buscan regularizarse en España

El pedido fue presentado formalmente ante el presidente de la comisión legislativa, el diputado Cleto Marcelino Giménez Giménez, y será analizado en sesión de comisión el lunes 16 de marzo.

En la nota firmada por Ana Doldán Montiel, coordinadora de Coordinadora de la Migración Paraguaya, la organización solicita que el Estado paraguayo adopte medidas administrativas excepcionales para facilitar la obtención de documentos oficiales requeridos por las autoridades españolas.

Entre las medidas solicitadas se destacan:

Exoneración total de tasas para certificados necesarios en el proceso de regularización.

Gratuidad de antecedentes penales y policiales emitidos por autoridades paraguayas.

Facilitar al máximo la tramitación electrónica de los documentos desde el exterior.

Según COMIPAR, el costo de estos trámites y las dificultades administrativas para realizarlos desde fuera del país pueden convertirse en una barrera importante para miles de paraguayos que buscan regularizar su situación migratoria.

Regularización extraordinaria en España

El pedido surge en el contexto de un proceso impulsado por el Gobierno de España, que busca integrar a personas extranjeras que ya residen en el país mediante una regularización extraordinaria.

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De acuerdo con estimaciones oficiales, alrededor de 100.000 paraguayos podrían acogerse a este proceso, una cifra mencionada públicamente por el embajador paraguayo en Madrid.

Para acceder a esta regularización, los migrantes deben presentar diversos documentos emitidos por instituciones paraguayas, entre ellos:

Certificado de antecedentes penales

Certificado de antecedentes policiales

Otras constancias oficiales

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Desde COMIPAR señalan que una respuesta rápida del Estado paraguayo permitiría que miles de compatriotas accedan a condiciones de vida y trabajo más dignas en España.

La organización también subrayó que la comunidad migrante paraguaya mantiene un fuerte vínculo económico y social con el país, especialmente a través de remesas y redes familiares.

“Una respuesta coordinada del Estado paraguayo permitirá que miles de compatriotas puedan regularizar su situación y fortalecer su integración en la sociedad de acogida”, indica el documento remitido al Congreso.

El tema será tratado en Diputados

La solicitud será analizada por la Comisión de Asuntos Migratorios y Desarrollo de la Cámara de Diputados, que evaluará la posibilidad de impulsar gestiones ante las instituciones encargadas de emitir estos documentos en Paraguay.

La sesión de comisión está prevista para el lunes 16 de marzo, donde se espera que el planteamiento de COMIPAR sea discutido por los legisladores.