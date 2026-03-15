Acorralado, extitular de Petropar declaró ante la DNIT un aumento de ingresos del 482%

El 18 de enero de 2026 –37 días después de recibir la comunicación de las observaciones de la Contraloría General de la República (CGR)– Eddie Jara corrió ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), a cargo de Óscar Orué, para rectificar sus declaraciones de Impuesto a la Renta Personal entre los años 2020 y 2023.

Según el informe de más de 170 páginas elaborado por el ente de control y remitido al Ministerio Público, el exmandamás de Petropar modificó sus ingresos y egresos para de cierta forma “calzar” con los contundentes hallazgos de los auditores.

Sin embargo, para la CGR las modificaciones –aún pendientes de aprobación– resultaron más llamativas, atendiendo que aparecen como justificativos comprobantes deteriorados y recibos privados no bancarizados, por lo que se remitió todos los antecedentes a la Fiscalía para una profundización sobre la trazabilidad del dinero recibido por Eddie Jara.

Comunicación inicial

En diciembre pasado, la CGR, a través de la Observación N° 4, objetó la veracidad de los activos financieros declarados por Jara, consistentes en G. 250 millones en efectivo y G. 3.500 millones en cuentas a cobrar.

Señalaron que no existían elementos que permitieran identificar la fuente de financiación, ni respaldos financieros verificables que acreditaran la disponibilidad previa y efectiva de ese capital al momento de otorgar los millonarios préstamos.

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Esta brecha patrimonial, señaló la Contraloría, superaba en 6,7 veces la capacidad acumulativa demostrable por el extitular de la petrolera estatal.

Aumento del 482,6%

El Informe Final del análisis de correspondencia ahora revelado expone alteraciones drásticas en los números fiscales de Jara.

Entre las anomalías críticas detectadas en la rectificativa, el dictamen subraya un incremento desproporcionado en los ingresos del ejercicio fiscal 2023, que según los registros oficiales del documento alcanzó un salto del 482,6% amparado en un supuesto “contrato de prestación de servicios” cobrado íntegramente en efectivo.

Según lo señalado en la Comunicación de diciembre pasado, en 2023 declaró ingresos anuales por G. 599.454.602. Sin embargo, tras la rectificación, la suma creció meteóricamente a G. 3.492.378.602.

Para intentar justificar este millonario incremento, el descargo de Jara se amparó en un contrato privado firmado con Francisco Vera Figueredo por la suma de US$ 400.000, argumentando que el pago fue recibido íntegramente en efectivo, lo que imposibilita verificar la trazabilidad financiera del dinero.

Pese a esta monumental inyección de capital, la CGR documentó que la maniobra resultó insuficiente, ya que al proyectar un escenario con las rectificativas válidamente incluidas, el exfuncionario mantiene un déficit financiero persistente que asciende a G. 1.135.850.561.

La CGR consideró que estas modificaciones impositivas de último momento no cuentan con elementos suficientes para otorgar fuerza probatoria.

Llamativos comprobantes

Otra de las inconsistencias más severas señaladas por los auditores fue la reducción del 99,3% de los egresos deducibles correspondientes al ejercicio 2020.

En la primera declaración, Jara señaló egresos por G. 515.500.000, sin embargo, tras la comunicación de la CGR “rectificó” el dato, pasando a declarar G. 3.450.000.

Jara atribuyó esta eliminación masiva de gastos a la supuesta existencia de “comprobantes deteriorados”. A esto se sumó la presentación de recibos privados “comunes” por cobro de intereses que superan los G. 492 millones, los cuales fueron catalogados como carentes de respaldo o trazabilidad en el sistema financiero formal.

Ante estas documentaciones, la CGR dejó la validez probatoria de las rectificativas sujeta a una fiscalización exhaustiva de la DNIT y derivó el expediente al Ministerio Público para la profundización de las pesquisas.