Política
15 de marzo de 2026 - 12:44

El papelón de Carol González con el conocido deportista Víctor Niella

Posteo de Carol González, con la foto no autorizada de Víctor Niella.
Posteo de Carol González, con la foto no autorizada de Víctor Niella.

La concejala Carolina González, esposa del exdiputado Orlando Arévalo, compartió en sus redes sociales una fotografía en el gimnasio de Víctor Niella, el reconocido fisicoculturista. Poco después, el atleta le pidió que la borrara: este fue el argumento.

Por ABC Color

La polémica concejala y candidata a intendenta de Lambaré Carolina González Pereira publicó una imagen en redes y le agradeció a Víctor Niella por su “apoyo” y aprovechó para hacer promesas de campaña y trabajar para “limpiar Lambaré”.

Poco después, el reconocido atleta comentó el posteo y le pidió con mucha amabilidad que borrara la fotografía, ante su preocupación de que pueda interpretarse como un apoyo político. “Mi intención al recibirles fue simplemente la cordialidad con que uno atiende a cualquier persona que se acerca a visitar”, señaló.

El comentario fue realizado ayer y hoy ya no se encuentra la foto en el perfil de la edil colorada.

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Comunicado de Víctor NIella en redes sociales, sobre el posteo de Carol Gonzalez.
Comunicado de Víctor NIella en redes sociales, sobre el posteo de Carol Gonzalez.

El comunicado de Niella

Poco después, emitió publicó en sus redes un comunicado brindando la misma aclaración.

“Desde nuestro gimnasio recibimos siempre con cordialidad y respeto a todas las personas que desean acercarse y conocer nuestro espacio. No obstante, consideramos oportuno aclarar que estas visitas se realizan y deben realizarse en un marco estrictamente social y deportivo, y no representan ni deben interpretarse como apoyo, adhesión o participación en actividades de carácter político o apoyo a determinado movimiento”, enfatizó.

Agradeció las visitas, pero pidió que sea siempre previamente consultada o coordinada con la administración del gimnasio. “Nuestro compromiso es mantener este espacio dedicado exclusivamente al deporte, la salud y el bienestar de la comunidad”, finalizó.

En redes, muchas personas aplaudieron que se haya brindado dicha aclaración y otros cuestionaron que los políticos simplemente publiquen imágenes sin permiso para usarlas en actividades proselitistas.

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Comunicado de Víctor NIella en redes sociales, sobre el posteo de Carol Gonzalez.
Comunicado de Víctor NIella en redes sociales, sobre el posteo de Carol Gonzalez.