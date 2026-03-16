Erico ya no es más “hijo dilecto” de Areguá

Durante sesión de la Junta Municipal de Areguá, por unanimidad revocaron la resolución N° 168/2025, por la cual se declaraba “hijo dilecto de la ciudad de Areguá” al condenado senador cartista Erico Galeano.

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Esto ocurrió luego del segundo intento, pues inicialmente cuatro colorados cartistas y dos liberocartistas no estaban del “todo convencidos” con la revocatoria, sin embargo, tras recibir varias críticas el precandidato liberal Luis Villarreal, leal al cartismo, presentó una escueta nota donde pedía una sesión para hoy.

El pasado 12 de marzo los colorados no alineados al oficialismo de Areguá: Antonio Sosa, Maliano Franco, Alberto “Beto” Giménez, Timoteo “Timo” Medina y los liberales Luis Villalba y Gustavo Alfonzo solicitaron una sesión extraordinaria para revocar la cuestionada resolución.

Sin embargo, en esa ocasión los cartistas Hebert Roa (presidente), Pablo Ayala y Epifanio Rodas dejaron sin quórum la sesión extra; los liberocartistas, Rolan Fernández y Luis Villarreal y Alberto Jiménez (ANR-HC) sugestivamente no llegaron a la convocatoria.

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Luis Villarreal, candidato a intendente por el movimiento Nuevo Liberalismo y el cartista Pablo Ayala, pre candidato a intendente del cartismo de manos del intendente Denis Torres recibieron una lluvia de críticas en las redes sociales por lo cual no tuvieron más opción que revocar el blindaje al senador condenado a trece años de cárcel por su vinculo con el narcotráfico.

Hijo dilecto por una cancha

Erico Galeano fue declarado hijo dilecto en agosto del 2025, cuando ya afrontaba su proceso judicial, por el único mérito de ser proyectista en la Cámara de Senadores de una resolución por la cual se autorizaba a la Municipalidad de Areguá a transferir de manera gratuita un inmueble a favor del Club de Fútbol 8 de Setiembre, de la compañía Valle Pucú.

La declaración fue mediante una minuta verbal del concejal cartista Hebert Roa, hoy presidente del Legislativo aregüeño, que contó con el apoyo de otros diez concejales. Solo el liberal Luis Villalba, dejó sentada su oposición.