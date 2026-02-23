Política
23 de febrero de 2026 - 01:00

Viudas y viudos vip de exlegisladores reciben G. 3.405 millones por año

El Partido Colorado y Horacio Cartes protegen a capa y espada al político condenado por hechos de corrupción, Óscar González Daher (ANR, HC).
El exsenador Óscar González Daher (ANR, HC) fue condenado por hechos de corrupción. Falleció en el 2022. Archivo, ABC Color

Un total de G. 283.816.692 mensuales y G. 3.405.800.304 al año la Caja Parlamentaria destina actualmente al pago de pensiones para viudas y viudos de exmiembros del Congreso. El beneficio, conocido como “jubilación vip”, sigue generando debate por su impacto en las finanzas, ya que la misma recibe un subsidio del Estado que este año asciende a la suma de G. 4.550 millones.

De acuerdo con los datos oficiales analizados que pertenecen al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo, 74 beneficiarios -entre viudas y viudos- perciben mensualmente montos que, en conjunto, ascienden a G. 283.816.692 por mes y G. 3.405.800.304 por año. Estos pagos corresponden a pensiones derivadas de la jubilación parlamentaria, un régimen especial que se mantiene vigente para familiares de exlegisladores fallecidos. El promedio mensual por beneficiario ronda los G. 3,8 millones, aunque existen diferencias importantes según el caso.

Héctor Leguizamón Villalba (48), viudo de la exsenadora Zulma Gómez (PLRA), recibe mensualmente G. 10.487.949. En la nómina también aparece la viuda del exsenador Óscar González Daher (ANR, HC), Nélida Chaves Piris (71), quien cobra G. 11.126.623.

La viuda del exlegislador y exvicepresidente Luis María Argaña (ANR), María Teresa Contreras vda. de Argaña, también figura en la nómina con una pensión de G. 6.614.687.

Viudas y viudos beneficiados con la "jubilación vip"

También la viuda del exsenador Blas N. Riquelme (ANR), Licy Yanes Riquelme, con una pensión mensual de G. 6.361.132. La senadora Celeste Amarilla (PLRA) también percibe una pensión de la caja parlamentaria como viuda del exdiputado Franklin “Anki” Boccia equivalente a G. 2.382.797 mensuales.

Los montos individuales de los pensionados superan en algunos casos los G. 7 millones mensuales. También figuran hijos menores (ver infografía). La reforma de la Caja legislativa cuenta con media sanción de Diputados.