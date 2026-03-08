Diputados gastarán más de G. 354 millones para café, cocido y chipitas

La Cámara de Diputados, presidida por el diputado Raúl Latorre, está por concretar la compra de insumos de cafetería, por segunda vez, desde su asunción en agosto de 2023.

El llamado, con ID Nº 479135 en la web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), contempla la compra de café, cocido, chipitas hasta “galletitas salvadas” (sic).

Según se detalla, Diputados previó destinar recursos por un valor cercano a los G. 354.323.070. Sin embargo, ofertas recibidas y expuestas en la apertura de sobres realizada en febrero, rondan entre 367 millones hasta 412 millones de guaraníes. En promedio, para cada uno de los 80 diputados, correspondería un total de G. 4.597.650 en cafetería.

Detalles de la licitación

El proceso licitatorio, publicado en febrero pasado, recibió solo dos ofertas que superan la estimación inicial de inversión.

En el acto de apertura de sobres realizado el 16 de febrero de 2026, se registraron las propuestas de Jorgelina Rosalba Duarte de Jarolín, quien presentó una oferta total de G. 367.812.000, y la empresa Mecanismos y Negociaciones Varias SRL (Meneva SRL), con una propuesta de G. 412.022.000.

La lista de insumos solicitada por la institución incluye diez ítems específicos detallados en el cálculo de precios referenciales.

Entre los productos requeridos figuran café molido por G. 58.500 e instantáneo por G. 41.333, En caso que no les guste el café, podrán optar por mate cocido soluble por G. 18.417.

Para aquellos que busquen preparar su propio mate, también prevén adquirir yerba por G. 10.933.

Para acompañar el “hambre cero” legislativo, preven la compra de “chipita piru” por G. 12.755 y, además, “galletitas salvadas” por G. 6.100.

La lista concluye con edulcorante líquido y en polvo con un precio estimado en G. 14.133 y G. 23.500, como también la compra de leche entera liquida y descremada, por G. 7.115 y G. 9.483.

Según los documentos, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de Diputados utilizó un promedio de precios de mercado obtenidos de las páginas web de dos supermercados y una adjudicación similar realizada por la Cámara en 2024 para establecer los costos de referencia,

El dictamen técnico del llamado señala que los insumos buscan “satisfacer las necesidades de apoyo a las actividades institucionales”, detallando que serán destinados a sesiones de la cámara, audiencias públicas, reuniones de bancadas y comisiones, así como a cursos de capacitación y visitas protocolares.

Histórico cuestionamiento

En mayo de 2024, la Cámara de Diputados adjudicó otra licitación similar a esta.

Tras revelarse los detalles de la compra, Latorre oficializó una resolución eliminando el “Departamento de cafetería”, dependiente de la Dirección de Servicios Generales de la institución, que contaba con una “jefa” que cobraba casi G. 13 millones al mes.

“Siguiendo el proceso de modernización del organigrama de @DiputadosPy he suprimido el departamento de cafetería. Seguiremos en la dirección de la optimización del gasto público en la cámara de diputados”, publicaba Latorre aquella vez en sus redes sociales.

Sin embargo, a pesar de lo anunciado, casi dos años después, desde la presidencia de Diputados vuelven a licitar una compra similar, por dos años más, continuando con el despilfarro de recursos públicos.

Misma empresa desde hace años

En 2024, un total de cinco empresas se presentaron al llamado para suministrar productos de cafetería, siendo todas estas adjudicadas.

Las firmas más beneficiadas fueron Comvence SA, por un total de G. 120.000.000 y Jorgelina Rosalba Duarte de Jarolin, titular de Diana Comercial, con G. 86.262.000.

Entre 2024 y 2025, esta última proveyó leche entera, chipa y yerba mate a la Cámara de Diputados.

Para este nuevo llamado Duarte de Jarolin aparece como “favorita” en la licitación, con la menor oferta presentada.

Lujos mientras hay hambre

Mientras preven más “lujos” para los diputados, el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, confirmó que el plan Hambre Cero en las Escuelas arrastra una deuda cercana a los 50 millones de dólares correspondiente al ejercicio 2025.

“Hoy realmente estamos, por el lado del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), en el orden de los 14 millones de dólares la deuda pendiente del ejercicio 2025. Y por el lado de las gobernaciones está más o menos 36 millones de dólares. Está en el orden de los 50 millones de dólares la deuda que arrastra el ejercicio 2025”, dijo el ministro tras una reunión interinstitucional realizada el jueves pasado en la Contraloría General de la República (CGR).

Además, mientras en Diputados garantizan “finos” productos para el desayuno, en febrero pasado, el director de la escuela Profesora Aurelia Torres, ubicada en la ciudad de Itá, denunció que recibieron bananas en mal estado que se pudrieron antes que sea entregada a los niños en el retorno a clases.

Intentamos obtener la versión de Raúl Latorre acerca de la licitación, a su teléfono con terminación 681, sin obtener retorno a los mensajes y llamadas.