Hambre Cero: Crean comisión en Luque para verificar denuncias

Desde el escándalo de la gobernadora de Concepción Liz Meza (ANR-HC) por la ostentosa fiesta de quince años de su hija, hasta la denuncia de supuesta amenaza a empleados de una empresa adjudicada de la distribución de alimentación, demuestra que el programa Hambre Cero está siendo “manoseada” por los políticos en detrimento de la educación paraguaya.

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El concejal Diego Romero (ANR), quien es intendentable por Colorado Añeteté, presentó una minuta para conformar una Comisión Especial de Fiscalización del programa Hambre Cero en Luque, que fue aprobado por unanimidad en el legislativo luqueño.

Su proyecto fue tras el grave accidente laboral en el que un empleado de la empresa Arte Culinario, propiedad de Aida Aquino de Farías e integrante del Consorcio de Abastecimiento de Alimentos, perdiera una mano mientras operaba una maquinaria trituradora en la empresa.

Se suma a eso la serie de denuncias de presunta amenaza a cocineras de la firma si no “trabajan” por la candidatura de Hugo Farias, quien es hijo de Aida Aquino de Farias. Según nuestras fuentes, se creó un grupo de whatsapp y se organizó un encuentro el 13 de febrero pasado entre las funcionarias de Arte Culinario y Hugo Farías en donde se debía llevar 15 personas como respaldo político.

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Del evento se filtró un audio en donde la interlocutora indicó a las presentes que “deben cuidar su trabajo” y que nadie le puede decir nada si contrata o despide a sus funcionarios.

El candidato, antes que negar la realización del evento con funcionarias de su madre o la viralización del audio, emitió un comunicado solo indicando que no ocupa un cargo público en donde pueda tener injerencia con el programa Hambre Cero y que tampoco interviene en la decisión de contratación de empresas privadas.

Dijo que su equipo está conformado por personas que se suman de manera libre y voluntaria.

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Comisión especial

La Comisión Especial de Fiscalización del programa Hambre Cero fue creada mediante al resolución Nº97/2026 y se dispuso que los concejales; Diego Romero (ANR- Añetete), Belén Maladonado (PLRA), José Meza (liberocartista) y Arnaldo Baeza (cartista) conformen el equipo.

La comisión cumplirá funciones por 12 meses y tendrá a su cargo investigar y recepcionar las denuncias sobre la politización del programa Hambre Cero en Luque, así como la calidad de los alimentos que llegan a los niños.

Además tendrá a su cargo realizar visitas en las instituciones educativas para evaluar la calidad y variedad de los alimentos.