Hurreros cartistas, sostenidos en la Contraloría General de la República

Está el caso de “Vicco”, Víctor Hugo Colmán Irala, hurrero del concejal de Asunción Nasser Esgaib, quien busca el rekutu. Este es funcionario permanente de la Contraloría General de la República (CGR), comisionado al Ministerio de Justicia, cobra G. 6.700.000 al mes; es estudiante universitario.

Por otro lado, la Lic. Danna Vanessa Concepción Arias Valentino (ANR, HC), directora de “Gestión Misional”, con un salario presupuestado de más de G. 17 millones, vuelve a hacer política partidaria.

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Esta vez en la campaña electoral del precandidato a intendente de Asunción del cartismo Camilo Pérez y del precandidato a concejal de Asunción Diego “Arki” Sotomayor.

Arias fue una de las 500 participantes en el encuentro del “Arki” Sotomayor con mujeres coloradas hace unos días.

La misma ya fue sumariada junto a otros funcionarios de la CGR en enero de 2023 cuando firmaron un comunicado en apoyo a Horacio Cartes tras ser declarado “significativamente corrupto”.

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En ese entonces el contralor general Camilo Benítez dijo que no podía sancionarla debido a que no existía un reglamento interno o código de ética que pueda definir la conducta de los funcionarios.

Dicho reglamento fue actualizado en marzo de 2023, después de ese escándalo, y ahora sí prohíbe estas prácticas. No obstante, la CGR viene siendo duramente cuestionada por su servilismo al cartismo en los últimos tiempos.