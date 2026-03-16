“Hurreros” de Contraloría serían sumariados

Un sumario interno se abrirá a los funcionarios de la Contraloría Danna Arias Valentino y Victor Hugo Colmán Irala, luego de una publicación periodística de este medio en que se ve a ambos participando de actos políticos partidarios, lo cual está prohibido por el reglamento de la CGR, según confirmaron fuentes de la institución a ABC Color.

La prohibición de participar de actos políticos partidarios está establecida en el artículo 55 del reglamento interno de la CGR: “Queda prohibido a los funcionarios realizar actividad político-partidaria dentro o fuera de la institución. Es incompatible el desarrollo de actividades políticas y electorales con el cumplimiento de las funciones y responsabilidades asignadas al personal permanente y contratado de la CGR y comisionado a la institución”.

En el caso de “Vicco”, Víctor Hugo Colmán Irala, se lo vio como hurrero del concejal de Asunción Nasser Esgaib, quien busca el rekutu. Colmán es funcionario permanente de la Contraloría, comisionado al Ministerio de Justicia, con un salario de G. 6.700.000 al mes.

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La Lic. Danna Vanessa Concepción Arias Valentino (ANR, HC) es directora de “Gestión Misional”, con un salario presupuestado de más de G. 17 millones, y se la ve en un acto la campaña electoral del precandidato a intendente de Asunción del cartismo Camilo Pérez y del precandidato a concejal de Asunción Diego “Arki” Sotomayor. Arias fue una de las 500 participantes en el encuentro del “Arki” Sotomayor con mujeres coloradas hace unos días.

Antecedentes de “hurreros” de la Contraloría

Arias ya fue sumariada junto con otros funcionarios de la CGR en enero de 2023, cuando firmaron un comunicado en apoyo a Horacio Cartes tras ser declarado “significativamente corrupto”.

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En ese entonces, el contralor general, Camilo Benítez, dijo que no podía sancionarla debido a que no existía un reglamento interno o código de ética que pueda definir la conducta de los funcionarios.

Dicho reglamento fue actualizado en marzo de 2023, después de ese escándalo, y ahora sí prohíbe estas prácticas. No obstante, la CGR viene siendo duramente cuestionada por su servilismo al cartismo en los últimos tiempos.

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Por su parte, los diputados opositores Johanna Ortega y Raúl Benítez presentarían un pedido de informe sobre la situación de ambos funcionarios.

La diputada de Asunción por el Partido País Solidario recordó que en el artículo 78 del reglamento interno de la Contraloría se establece que “son faltas de segundo grado, las siguientes: o) Realizar, participar o adherirse a actividades político-partidarias dentro o fuera de la institución”.