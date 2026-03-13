Contraloría presenta denuncia penal contra Eddie Jara ante la Fiscalía

La Contraloría General de la República (CGR) presentó hoy su denuncia ante la Fiscalía tras el análisis de correspondencias en las declaraciones juradas del expresidente de Petróleos Paraguayos (Petropar) Eddie Jara, en las cuales se detectaron supuestas irregularidades.

De momento el documento no fue dado a conocer, pero la institución sí confirmó que el informe con los pormenores del caso ya están en manos del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.

Renuncia de Eddie Jara a Petropar

Aparentemente al ser informado de que la Contraloría presentaría una denuncia ante la Fiscalía, Eddie Jara presentó su renuncia al cargo de titular de Petropar el pasado martes, y ese mismo día el presidente Santiago Peña dio a conocer a su reemplazo: William Wilka.

Lea más: Las denuncias de posible corrupción que marcaron la gestión de Eddie Jara

Jara tiene sobre sus espaldas millonarios contratos fallidos de combustibles, adjudicaciones a empresas dudosas y un análisis de la Contraloría a su declaración jurada que detectó depósitos en efectivo, transferencias y gastos que superan ampliamente sus ingresos.

Las inconsistencias de Jara, en el último informe de la CGR

De acuerdo al informe de la Contraloría General de la República, en diciembre de 2025, se detectaron graves inconsistencias en la declaración jurada de Eddie Ramón Jara Rojas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre las seis observaciones formuladas, el ente de control destaca las autoasignaciones de viáticos sin respaldo migratorio, depósitos en efectivo por montos millonarios, transferencias desde cuentas de Petropar a su cuenta personal y un nivel de gastos que excede ampliamente sus ingresos declarados.

Lea más: Contraloría: Eddie Jara transfirió dinero de Petropar a su cuenta y sus gastos no cuadran

El ente de control detectó pagos de viáticos por más de G. 103 millones otorgados por Petropar a Jara para supuestos viajes oficiales al exterior que no cuentan con registros de salida ni de entrada al país.

Estos desembolsos corresponden a resoluciones firmadas entre 2016 y 2024, con destinos como Bolivia, Uruguay, Argentina, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.

La CGR también detectó depósitos en efectivo por G. 1.001 millones en cuentas de Eddie Jara en los bancos Itaú y Basa, montos que no guardan relación con salarios, viáticos ni ingresos declarados.

Se detectó además la existencia de transferencias mensuales ordenadas por Petropar desde su cuenta en el Banco Itaú a favor de Eddie Jara, acreditadas en su cuenta del Banco Basa, por un monto total de G. 496 millones.

Entre octubre de 2023 y septiembre de 2025, los depósitos de G. 20 millones en la cuenta del funcionario fueron recurrentes, además de una operación excepcional de G. 36,7 millones.

Lea más: ¡Apareció Eddie Jara! Esto respondió a irregularidades detectadas por Contraloría

El informe también destaca la identificación de acreditaciones y débitos puntuales de alto valor en la cuenta de Eddie Jara en el Banco Itaú, que incluyen operaciones por G. 890 millones, G. 433 millones y G. 600 millones, realizadas en plazos breves y sin documentación que permita establecer su causa o destino patrimonial.

Otro punto abordado en el informe se concentra en la DJBR presentada el 3 de septiembre de 2023, en la que Eddie Jara declaró G. 250 millones en efectivo y G. 3.500 millones en “cuentas a cobrar”, correspondientes a préstamos otorgados a terceros.