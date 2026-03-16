Roberto González: Cartistas “estupidizados” y como “pollo al spiedo” por culpa de Peña

El diputado colorado disidente Roberto González (ANR, Añeteté) dijo que el supuesto enojo del cartismo y sus aliados contra el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos por supuestamente “estafarlos” con su parecer técnico sobre la reforma de la Caja Fiscal es ridículo, ya que el responsable real es el presidente de la República, Santiago Peña.
“Yo creo que no se puede hablar de estafa en esta situación. Estafa, es cuando alguien alguien te miente deliberadamente y te demuestra otra cosa. Entonces, acá, el ministro me parece que fue muy claro con nosotros” y ellos aceptaron someterse y atropellar, comenzó diciendo González.
Señaló que los oficialistas en Diputados sabían perfectamente y siguieron el “libreto” del Ejecutivo y ahora, tras terminar escuchados se hacen los “pichados” y plantean hasta una posible interpelación contra Fernández Valdovinos
“Ellos hicieron el papel de estupidizados, no son estafados, fueron estupidizados cuando se dejaron manipular“, remarcó González .
También dijo que habrá que ver si se cumple lo que dijeron algunos oficialistas, de que partir de ahora ya se dejarán agarrar con “los calzones abajo” y aprobar ciegamente todo lo que provenga del Ejecutivo.
“Más vale que se cuiden porque están más quemados... hasta el culo están quemados -como pollo al spiedo están todos- por culpa de esto, por dejarse someter... por estar siempre con el calzón abajo”, disparó el diputado colorado disidente.