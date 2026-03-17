Cartistas y aliados rechazan interpelación del titular y gerente de salud del IPS

Pese a que la suerte “estaba echada” y el proyecto que pretendia la interpelación de Jorge Britez, fue rechazado por amplia mayoría (ver el cuadro), el diputado colorado disidente Mauricio Espínola instó a sus colegas a pensar en los miles de asegurados en peligro por la falta de insumos.

Señaló que hasta la propia prensa oficialista y los cartistas se contradicen ya que mientras hablan de una “campaña de desprestigio”, el gobierno creó un órgano para estudiar la estructura financiera del IPS.

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Destacó que actualmente para el IPS, Jorge Britez la prioridad no es comprar medicamentos, sino adjudicar una millonaria licitación a una empresa de paisajismo que hasta el 2023 tenía como representante legal a Manuel Peña, hermano del presidente Santiago Peña.

Guillermo Rodríguez (Yo creo) señaló que si el presidente del IPS ni siquiera puede venir a leer un informe falso y ser blanqueado por los cartistas, eso quiere decir que se trata de un funcionario peso pesado y poderoso recaudador de la corona, muy bueno para reunir millones y repartir maletines en licitaciones como lavandería y paisajismo. “Sabe de donde sacar plata para mandar a los manguruyues”, aseveró.

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No obstante, advirtió a sus colegas que los parlamentarios se están haciendo responsables de los miles de muertos que vendrán.

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Raúl Benítez (Ind) dijo que el presidente del IPS “es una bocina de avión” en lo que se refiere al IPS porque tiene otra utilidad. Sostuvo que Jorge Britez hace el trabajo encomendado por Santiago Peña que no es hacer funcionar el ente, sino poner a disposición las finanzas de la previsional para fondear al bando amigo del gobierno, en alusión a Ueno Bank.

Aseveró que las “tres vacas lecheras” del gobierno de Santiago Peña son Itaipu, el programa Hambre Cero y el IPS.

Diosnel Aguilar (PLRA); Rocío Vallejo (PPQ); Alexandra Zena y Leidy Galeano también repudiaron a Britez y León.

Galeano hizo énfasis en recordar que el gerente de salud de IPS es el mismo funcionario destituido del Ministerio de Salud Pública tras la muerte de un bebé por falta de terapia en el recién inaugurado hospital de Villarrica.