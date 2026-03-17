Esteban Samaniego saca una vez más su hilacha violenta

Durante la sesión extra de la Cámara Baja donde se analiza en tercer trámite del proyecto de la Reforma de la Caja Fiscal, el diputado Esteban Samaniego (ANR-HC) intentó censurar el debate, pues el sector cartista está incomodo con las críticas de los opositores y sobre todo por la tremenda reculada que hicieron con el proyecto de ley.

Los opositores, durante el debate, indicaban que con la reculada quedó en evidencia que el cartismo no analiza las leyes, sino que solo se limita a levantar la mano y obedecer a un patrón.

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Evidentemente este tipo de comentarios comenzó a molestar a los cartistas, algunos admitieron incluso que “fueron engañados y quedaron como boludos”, pero Esteban Samaniego fiel a su estilo violento intentó censurar y luego golpear a los opositores.

Esteban Samaniego, quien tiene cuatro pedidos de desafuero uno por lesión de confianza y otros por diversas agresiones, propuso cerrar el debate por que “ya se tomó la decisión de aceptar la versión Senado” y así cortar las críticas.

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Sin embargo, la diputada Rocío Vallejos (PPQ) se opuso, y fue secundada por Raúl Benítez (Independiente), esto irritó más a Samaniego.

“Te callas y que se cierre el debate”, dijo Samaniego de manera imperativa.

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Luego, como no consiguió el cierre de debate fue al sector de los opositores e intentó amedrentar al diputado Raúl Benítez, y tuvo que ser parado por su colegas para evitar que llegue a golpearlo.

Está no es la primera vez que Samaniego patotea en el pleno, pero pese a eso sigue sin ser sancionado.

Es más, el diputado Hugo Meza (aliado cartista), quien fungía de presidente de la Cámara Baja, durante el vergonzoso show actuó de manera tibia y “pidió por favor que tome asiento”.

En medio de la escaramuza Samaniego tuvo que ser llevado hasta su asiento por sus colegas cartistas; Miguel Del Puerto, líder de bancada, y Rodrigo Gamarra.

Los antecedentes violentos

Esteban Samaniego gracias a sus fueros parlamentarios no rinde cuentas por una agresión que cometió hacia una mujer en el estadio Defensores del Chaco en el 2019.

También fue denunciado por un candidato a concejal de Quyquyhó colorado, que fue agredido por Samaniego en el 2021 en plenas elecciones. Este proceso también está paralizado por los fueros.

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Otra agresión lo sufrió el entonces senador Jorge Querey (FG) en el estacionamiento del Congreso Nacional en el 2019. Samaniego intentó imponer su posición de “diputado” para atropellar y pasar, sin saber que estaba agrediendo a un senador de la nación.

El corporativismo en el Congreso Nacional hace el actuar violento de Samaniego vaya ganando fuerza con cada día.