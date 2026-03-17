Inician sumario para funcionario hurrero del “clan Adorno” del TSJE

El jefe de la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) en la tarde del domingo pasado hizo abierto proselitismo a favor de la candidata cartista del “clan Adorno” en Puerto Casado (Alto Paraguay).

Se trata del funcionario permanente Hugo Orlando García Cabrera, quien hace proselitismo abierto a favor de Silvana Fretes, pareja del cuestionado diputado cartista Domingo “Mino” Adorno y cuñada del intendente condenado Hilario Adorno de Puerto Casado.

Al respecto, Luis Alberto Mauro, asesor del TSJE indicó que García Cabrera, no solo violó el artículo 5 del Código Electoral que exige absoluta imparcialidad a los funcionarios electorales, especialmente cuando se encuentran en cumplimiento de tareas oficiales.

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Sino que, también violentó la Resolución Nº90/26 en donde se establece que los funcionarios electorales no deben hacer proselitismo.

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Esta resolución fue emitida este año a modo de recordatorio, pues estamos en pleno año electoral debido a las elecciones municipales.

Además, García Cabrera pisoteo el Código de Ética de la Justicia Electoral, por lo cual se ordenó la apertura de un sumario.

Se comunicó que la Superintendencia de la Justicia Electoral tras conocer el caso ordenó una investigación y un sumario.

“La Superintendencia del TSJE al tomar conocimiento de este hecho a través de publicaciones de prensa, ordenó la investigación del hecho, previo a la instrucción del sumario administrativo”, reza parte de la comunicación institucional.

Salario del hurrero del clan Adorno

Según la planilla de salario de la institución, García Cabrera, hurrero del clan Adorno, tiene un sueldo de G. 3.000.000, por responsabilidad en el cargo cobra G. 900.000 y por subsidio por salud percibe G. 300.000. En total percibe mensualmente G. 4.200.000 del dinero estatal.

El funcionario de la Justicia Electoral fue fotografiado haciendo proselitismo a favor de Silvana Fretes en la tarde del domingo y consumiendo bebidas alcohólicas.