Jefe del TSJE de Puerto Casado hace proselitismo a favor del “clan Adorno”

Se trata del funcionario permanente Hugo Orlando García Cabrera que ocupa el cargo de jefe de la Justicia Electoral en Puerto Casado, quien hace proselitismo abierto a favor de Silvana Fretes, pareja del cuestionado diputado cartista Domingo “Mino” Adorno y cuñada del intendente condenado Hilario Adorno de Puerto Casado.

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Según la planilla de salario de la institución, García Cabrera tiene un sueldo de G. 3.000.000, por responsabilidad en el cargo cobra G. 900.000 y por subsidio por salud percibe G. 300.000. En total percibe mensualmente G. 4.200.000 del dinero estatal.

El funcionario de la Justicia Electoral fue fotografiado haciendo proselitismo a favor de Silvana Fretes en la tarde del domingo y consumiendo bebidas alcohólicas.

La fotografía fue publicada en el perfil personal del diputado Domingo Adorno con un epígrafe “Silvana Fretes, intendente municipal de Puerto Casado y los 12 concejales. Vota lista 2B”.

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Los funcionarios de la Justicia Electoral deben mantener una absoluta imparcialidad en temas partidarios, sin embargo García Cabrera no cumple.

Recordemos que el artículo 5 del Código Electoral exige absoluta imparcialidad a los funcionarios electorales, especialmente cuando se encuentran en cumplimiento de tareas oficiales.

El mismo funcionario también había sido denunciado en el 2021 por presuntamente hacer inscripción irregular de ciudadanos asuncenos en Puerto Casado. Sin embargo, Cabrera García había indicado que todos eran casadeños residentes en Asunción y que para las elecciones votaban en sus localidades.