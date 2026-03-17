Patria Querida pide a Peña que ante falta de coraje, vete reforma de Caja Fiscal

El Partido Patria Querida (PPQ) considera que la llamada reforma de la “Caja Fiscal” fue en realidad una “radiografía” del gobierno de Santiago Peña, no en favor de la mayoría de la gente y que no tiene coraje para realizar cambios reales, sino que priorizaron los intereses de “pequeños caciques políticos que viven de la prebenda y de lo que puedan rascar de la olla pública”.

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El comunicado comienza señalando que “la supermayoría de Honor Colorado y del Partido Colorado en ambas Cámaras del Congreso sirvió para desnudar la verdadera naturaleza del gobierno de Santiago Peña”, que al no poder “culpar la oposición”, “termina siendo inútil para defender los intereses de las amplias mayorías de nuestro país”.

Los mismos remarcan que a Peña y su sostén cartista le faltó coraje para una verdadera reforma, ya que lo que se aprobará será apenas un “maquillaje” con tal de no arriesgar su base electoral.

“La reforma de la Caja Fiscal tiene pronóstico de terminar como muchas cosas en el Gobierno de Peña: en un blef. Un acting para maquillar una realidad inocultable: que en los 37 años de gobiernos democráticos -32 de los cuales gobernó el actual oficialismo- se creó un sistema de privilegios basado en una fórmula bastante simple: que los 7.000.000 de paraguayos aporten tributos para que una pequeña minoría, bien acomodada al poder y alineada a sus intereses electorales, tenga garantizada una jubilación que llega a casos extremos en los que personas con apenas 45 años pasan de ser cotizantes a beneficiarios", apuntaron.

PPQ sostiene que ante el fracaso de estos cambios como “reforma real”, ellos abogan por un cambio real y de todos los sistemas jubilatorios, basados en estos tres principios:

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la igualdad ante la ley y la eliminación de los regímenes de privilegio; la sostenibilidad del sistema, para que el contribuyente no tenga que pagar decisiones que no tomó; y una administración técnica y responsable de los fondos de pensiones.

Finalmente, plantean a Peña que antes su falta de agallas, hasta creen más conveniente que vete esta supuesta reforma de la Caja Fiscal.

“Al ritmo de este desgobierno, y ante la falta de coraje para encarar una verdadera reforma, es casi más deseable que Peña vete su propia iniciativa antes que avanzar con un proyecto que demuestra su incapacidad para mantener como prioridad la sostenibilidad de las cuentas públicas”, dicen.