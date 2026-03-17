Paro docente, EN VIVO: hoy tratan la reforma de la caja fiscal en Diputados

El paro docente, que tiene como epicentro la Plaza de Armas frente al Congreso Nacional, congrega a miles de educadores que rechazan el incremento del aporte jubilatorio al 19% y los cambios en los años de servicio propuestos en el proyecto de ley.

Mientras el oficialismo apunta a sancionar la versión “flexibilizada” proveniente del Senado para mitigar el déficit del sistema previsional, los gremios advierten que no aceptarán retrocesos en sus derechos adquiridos y exigen que el Estado asuma su responsabilidad como patronal.

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10:41 Rubén Rubin denuncia “reforma de mentira” y expone contradicciones del Ejecutivo

El diputado Rubén Rubin anunció que no acompañará la versión del Senado y cuestionó duramente la coherencia del Gobierno tras reproducir un audio del ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, donde el titular del MEF sostiene que el Ejecutivo prefiere la versión inicial de Diputados porque los cambios de la Cámara Alta mantienen el status quo por otros cinco años. Rubin calificó el proyecto como una maniobra mediática para que el Gobierno pueda “decir que hizo la reforma” cuando, en la práctica, representa un nuevo traspié legislativo. “Prácticamente todas las reformas del Ejecutivo o son mentira o son un fracaso”, enfatizó el legislador.

10:31 Rocío Abed critica “escenario apocalíptico” y admite manipulación técnica en reforma

La diputada Rocío Abed (ANR-HC) lanzó duras críticas contra el equipo técnico del Ejecutivo durante la sesión, afirmando que los legisladores fueron “engañados” con reportes manipulados que vaticinaban un colapso total de la caja fiscal. Según la legisladora, se les presentó un escenario apocalíptico que los hizo “quedar como boludos” ante la opinión pública, para luego constatar que la Cámara de Senadores logró realizar un análisis más profundo y ajustes que sí protegen al sector docente. Abed subrayó que, tras un diálogo real con los afectados, la versión del Senado es la que finalmente brinda seguridad jurídica y técnica, desestimando la versión inicial que se pretendía imponer desde el Ministerio de Economía bajo premisas que hoy califica de falsas.

Propuso allanarse a la versión del Senado.

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10:30 Lluvia y “efecto Latorre” merman presión docente

La movilización docente en la Plaza de Armas, frente al Congreso Nacional, registra hoy una concurrencia de aproximadamente 2.000 manifestantes, una cifra significativamente menor a las jornadas masivas anteriores a pesar del paro total de actividades en las escuelas públicas. Según explicó Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), esta merma en la movilización responde a dos factores clave: las inclemencias del tiempo y el anuncio realizado ayer por el presidente de la Cámara, Raúl Latorre, quien adelantó que Diputados finalmente acompañará la versión del Senado.

10:20 “Una reforma parche”

La diputada Cristina Villalba (ANR-HC) fue la encargada de presentar los puntos resaltantes del proyecto de ley ante el pleno de la Cámara Baja. En su alocución, Villalba no ocultó que la normativa actual es insuficiente para resolver la crisis de fondo, utilizando el término “parche” para describir la naturaleza de los cambios propuestos por el Senado.

10:10 Arranca sesión extra en Diputados

La Cámara de Diputados inició la sesión extra para el tratamiento de la reforma de la caja fiscal.

10:00 Las cifras de la “reculada”

El reconocimiento de la ineficacia del proyecto se basa en los números proporcionados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF):

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09:00 Mapa de las movilizaciones

La Plaza de Armas, en el microcentro de Asunción, es el epicentro de la protesta, pero la medida tiene réplicas en puntos estratégicos de todo el territorio:

Región Oriental: Cierres intermitentes y concentraciones en Cruce Guaica (San Pedro), Kurusu Guasu (Cordillera), Coronel Oviedo (Caaguazú) y el Km 10 en Ciudad del Este.

Sur y Norte: Movilizaciones en Encarnación (Itapúa), San Ignacio (Misiones) y Pedro Juan Caballero (Amambay).

Chaco: Concentración en el Cruce Pioneros (Ruta 9).

Pese a que el oficialismo, a través del ministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos, ha solicitado acompañar la versión “más equilibrada” del Senado, los docentes aseguran que permanecerán en las calles para garantizar que no se vulneren sus derechos adquiridos.

08:30 Los puntos de discordia: edad y aportes

El conflicto se centra en las diferencias entre la versión inicial de Diputados y las modificaciones introducidas por el Senado. Mientras la Cámara Baja propuso originalmente una edad mínima de 57 años para jubilarse, el Senado suavizó el tope a 53 años con 25 de aporte (cobrando el 78% del salario) o 58 años con 30 de servicio (para alcanzar el 90%).

Sin embargo, los gremios mantienen su rechazo a dos puntos críticos:

Aumento del aporte: La disconformidad por el incremento del porcentaje que los trabajadores deben transferir a la Caja.

Aporte patronal: La Otep-Auténtica califica de insuficiente el 10% de aporte estatal propuesto, exigiendo que este alcance el 12,9%.

08:00 Paro docente: los gremios adheridos

La jornada educativa en Paraguay se ve interrumpida este martes por un paro nacional que afecta a las 8.000 instituciones de gestión oficial. La medida, impulsada por el Sinadi y acompañada por la FEP y la Otep-Auténtica, responde al tratamiento en segunda vuelta de la reforma de la Caja Fiscal en la Cámara de Diputados, convocada a sesión extraordinaria para las 10:00 por su presidente, Raúl Latorre.