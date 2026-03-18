Con chicana suspenden juicio contra exintendente sampedrano

El cartista Gustavo Rodríguez junto con otras nueve personas están acusadas por un presunto perjuicio de G. 2.269 millones a la municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú (San Pedro) cometido durante el 2021-2022.

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El intendente fue imputado en marzo del 2023 y desde entonces él, los funcionarios municipales y contratistas que están acusados presentaron innumerables chicanas para dilatar el juicio oral.

En esta ocasión la defensa técnica de la acusada Fátima María Pereira Ocampo, quien se desempeñaba como fiscalizadora de obras, fue quien presentó el pedido de suspensión para “garantizar la defensa”.

Según el documento, la defensora pública Fernanda Laino comunicó que recientemente accedió a la defensa técnica de Pereira Ocampo y que necesita más tiempo acceder al expediente para garantizar la defensa.

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Por lo que el juez de Sentencia de Delitos Económicos Ubaldo Matías Garcete fijó como nueva fecha de juicio el próximo 22 de abril.

Los acusados

Junto con Gustavo Rodríguez están acusados por lesión de confianza: Vicente Darío Báez Benítez (director de Administración), Sergio Isasi Schweighart (cajero municipal), Fátima María Pereira Ocampo (fiscal de obras) y Gisselle Nohemi Irala Cáceres (tesorera de la comuna sampedrana).

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También están acusados en la misma causa: José Luis Baruja Legal (contador), Rubén Alder Leguizamón (funcionario administrativo), Diego Armando Espínola Olmedo (director de Administración) y Pedro Antonio Morel Arévalos (director de la Unidad Operativa de Contrataciones) y al constructor Óscar Cañete Delgado, vinculado recientemente en el esquema de corrupción.