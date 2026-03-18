Estos fueron los “ausentes” durante el salvataje a Chaqueñito

La Cámara de Senadores difundió la votación que permitió el rechazo del pedido de pérdida de investidura del senador Javier Vera, quien ingresó a la Cámara Alta por Cruzada Nacional y fue “fichado” por el cartismo incluso antes de jurar cuando tuvo que reemplazar al condenado Javier “Mbururu” Esquivel.

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Tras numerosas polémicas y sanciones, ahora fue acusado por uso indebido de influencia al acceder a un departamento en un edificio construido por el Ministerio de la Vivienda (MUVH), en aparente contubernio con el titular de la cartera, Juan Carlos Baruja.

La votación señala que 23 cartistas y sus aliados liberales entre otros salvaron a Chaqueñito. Solo seis opositores votaron por la pérdida de investidura y otros seis se abstuvieron de votar.

No estaban, no votan

Sin embargo, el registro siempre omite a los ausentes (ya tengan justificativos o no).

Entre los ausentes están los liberales Salyn Buzarquis (PLRA); Ever Villalba (PLRA), aspirante a la presidencia de su partido quien esta tarde presenta candidaturas en Ciudad del Este, y el liberocartista José “Pakova” Ledesma.

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Así también estuvo ausente Eduardo Nakayama (ex-PLRA) pese a que este último incluso firmó el pedido de expulsión de Chaqueñito. Consultado, indicó que se encuentra en Estados Unidos para un foro de Seguridad y Defensa, el Miami Security Forum.

Otro ausente a la hora de votar, pese a que también firmó la presentación del pedido de pérdida de investidura, es José Oviedo, quien entró al Congreso por Cruzada Nacional y se pasó a “Yo Creo”.

Durante el debate, Oviedo dijo que debía “respetar” el reglamento porque se necesitaban 11 firmas para pedir la pérdida de investidura y solo se tenían ocho firmas en el documento.

Otro ausente fue el aspirante a la intendencia de Asunción por el movimiento Causa Republicana, el senador Arnaldo Samaniego, a quien referentes del movimiento Colorado Añetete acusan de ser un falso disidente que hace negociados con el cartismo “bajo la mesa”.

Tampoco se presentó el senador colorado Carlos Núñez, quien dejó el cartismo enojado por la polémica de los polígrafos como requisito obligatorio para el asenso de policías.

Otra ausente fue la senadora de izquierda Esperanza Martínez (Frente Guasu).

Tampoco estuvieron presentes el cartista Derlis Maidana, quien ya había defendido a Chaqueñito y a Juan Carlos Baruja en entrevistas periodísticas. Según la web del Senado, Maidana está en Washington D.C.

Igualmente se ausentó Orlando Penner, oficialista quien entró al Senado por Patria Querida (PPQ) pero se pasó al cartismo a cambio de que el gobierno lleve agua al Chaco.